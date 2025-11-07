Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, audiat la DNA în dosarul în care Marius Isăilă a vrut să-i dea mită un milion de euro

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost audiat la DNA în dosarul în care fostul senator PSD, Marius Isăilă, este acuzat că ar fi încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro. „Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie.

„Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a transmis Moșteanu pe Facebook.

Tribunalul București a admis vineri cererea DNA privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență.

Procurorii susțin că Isăilă ar fi promis 1 milion de euro pentru ca ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), să intervină în favoarea unei firme private interesate de încheierea unor contracte cu Compania Națională ROMTEHNICA S.A., aflată în subordinea ministerului.

Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc în București, pe 9 și 15 octombrie 2025, când inculpatul ar fi transmis, prin intermediul unei alte persoane (martor în cauză), promisiunea de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Promisiunea ar fi fost reiterată pe 24 octombrie 2025, în condițiile în care Isăilă credea că ministrul își poate exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu scopul de a determina semnarea unor contracte comerciale între compania de stat și o societate privată.

„Inculpatul avusese reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii ROMTEHNICA, pentru a determina încheierea unor contracte între societatea de stat și o firmă privată”, arată DNA în comunicatul transmis.

Marius Isăilă a fost reținut joi, 6 noiembrie 2025, pentru 24 de ore, iar vineri a fost prezentat unui judecător de la Tribunalul București, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, fapta de cumpărare de influență a fost comisă în stare de recidivă postexecutorie, deoarece Isăilă executase anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru fapte similare de corupție.

În noiembrie 2019, fostul senator a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni de închisoare, pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cazul său a devenit notoriu după ce DNA a dezvăluit că Isăilă obișnuia să poarte discuții conspirative în toaletele Parlamentului, pentru a evita interceptările.

Marius Ovidiu Isăilă, fost parlamentar PSD, este una dintre figurile politice care au mai avut de-a face cu procurorii anticorupție. După eliberare, el a rămas activ în mediul de afaceri și politic, fiind menționat în mai multe dosare aflate în stadiu incipient de investigație.

Noul dosar deschis de DNA readuce numele său în atenția publicului, într-un moment sensibil pentru Ministerul Apărării, instituție implicată în contracte strategice de înzestrare militară.