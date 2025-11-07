Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA. Ar fi încercat să cumpere influența lui Moșteanu cu 1 milion de euro

Fostul parlamentar PSD Marius Isăilă, cunoscut pentru antecedentele sale penale, a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Procurorii susțin că Isăilă ar fi încercat să cumpere influența ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, oferind indirect o sumă impresionantă de bani pentru a facilita încheierea unor contracte comerciale cu o companie de stat din subordinea ministerului.

Potrivit comunicatului DNA, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, la București, Marius Isăilă ar fi promis, prin intermediul unei alte persoane, suma de 1 milion de euro destinată ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu (USR).

Promisiunile ar fi fost reiterate pe 24 octombrie 2025, inculpatul fiind convins că ministrul își poate folosi influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., companie cu acționar unic Ministerul Apărării Naționale, pentru a determina semnarea unor contracte între această societate de stat și o firmă privată.

Anchetatorii precizează că faptele au fost comise indirect, printr-un intermediar care are calitatea de martor în dosar.

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, se arată în comunicatul oficial al DNA.

Marius Isăilă nu este străin de sălile de judecată. Fost senator PSD și apoi membru în mai multe formațiuni politice, el a devenit cunoscut în anii 2010 pentru dosarul DNA în care discuta în toaletele Parlamentului pentru a evita interceptările. În acel caz, anchetatorii au descoperit legături ale fostului parlamentar și cu persoane din fosta conducere a Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI).

Pe 23 iulie 2014, Isăilă a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar pe 10 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare.

După eliberare, fostul senator a rămas o figură controversată în mediul politic și de afaceri, fiind menționat periodic în diverse anchete și tranzacții suspecte.

Surse judiciare au declarat că noul dosar al lui Isăilă ar putea avea legătură cu contracte din domeniul tehnicii militare, gestionate de ROMTEHNICA, companie prin care Ministerul Apărării derulează o parte din achizițiile strategice. Procurorii DNA încearcă să stabilească cine se află în spatele firmei private pentru care fostul senator ar fi încercat să intervină și dacă promisiunea de bani a fost dublată de alte acțiuni concrete.

Marius Isăilă urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, iar ancheta DNA continuă pentru documentarea completă a faptelor.