România investește 400 de milioane de dolari în drone tactice. Producția va fi realizată în țară

Capacitățile de supraveghere ale Armatei Române vor trece printr-o modernizare amplă, în urma unui contract strategic de aproximativ 400 de milioane de dolari încheiat între Ministerul Apărării și compania israeliană Elbit Systems. Acordul prevede achiziționarea a șapte sisteme de drone tactice Watchkeeper X, proiect care implică un transfer tehnologic semnificativ, întrucât producția componentelor și asamblarea finală vor fi realizate în România. Primele livrări sunt așteptate în lunile următoare.

Documentul, semnat în decembrie 2022 pentru o perioadă de cinci ani, stabilește achiziția a până la șapte sisteme Watchkeeper X. Fiecare sistem include o stație de control la sol și trei aeronave fără pilot (UAV), ceea ce înseamnă că Armata Română va ajunge să dețină 21 de drone, potrivit Digi24. Procesul de achiziție a început în 2023, odată cu o comandă inițială pentru primele trei sisteme, evaluată la circa 180 de milioane de dolari.

Un punct esențial al acordului îl reprezintă producția locală. Elbit Systems a confirmat că asamblarea dronelor și a stațiilor de comandă va avea loc în România, unde vor fi fabricate componente mecanice și electrice, iar mentenanța va fi asigurată pe termen lung. Acest lucru va întări capacitatea industrială internă și va crea locuri de muncă specializate în industria de apărare.

Dronele Watchkeeper X sunt concepute pentru misiuni ISTAR – recunoaștere, supraveghere și achiziție de ținte – și sunt echipate cu senzori multispectrali „Spectro XR”, capabili să opereze eficient atât ziua, cât și noaptea. Senzorii au o rază de detecție de până la 200 de kilometri.

Un avantaj major al sistemului este compatibilitatea completă cu standardele NATO, ceea ce asigură interoperabilitatea cu forțele Alianței. În actualul context geopolitic, dronele vor constitui un instrument critic pentru monitorizarea spațiului aerian și terestru al României.

Deși acordul a fost semnat în 2022, calendarul livrărilor a fost ajustat din cauza conflictelor recente din regiunea în care operează producătorul israelian. Ministerul Apărării a acceptat reprogramarea termenelor, însă a avertizat că pot fi aplicate penalități dacă întârzierile persistă. Conform estimărilor, sistemele ar trebui să devină complet operaționale la mijlocul anului 2026.

Odată intrate în serviciu, dronele Watchkeeper X vor fi distribuite tuturor categoriilor de forțe – terestre, aeriene și navale. Ele vor fi utilizate pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, coordonarea operațiunilor militare și, atunci când situația o impune, pentru identificarea precisă a țintelor mobile. În paralel, dezvoltarea capacităților de producție la nivel național va consolida industria de apărare și va reduce dependența de furnizori externi.

Achiziția acestor sisteme reprezintă nu doar o modernizare a tehnicii militare, ci și o decizie strategică menită să întărească securitatea României și să susțină industria națională de apărare. Într-un climat regional marcat de tensiuni și provocări complexe, dronele Watchkeeper X vor oferi un avantaj tehnologic semnificativ, contribuind la protejarea teritoriului și a frontierelor țării și la materializarea planurilor de modernizare ale armatei.