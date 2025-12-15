Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei. Zelenski se află la Berlin pentru negocierile de pace

Armata ucraineană a lansat în noaptea de duminică spre luni un atac masiv cu drone asupra Moscovei, chiar în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru discuții privind un plan de pace cu emisarii americani ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit The Kyv Independent.

Potrivit ministerului rus al Apărării, unitățile de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene în noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, a relatat The Kyiv Independent. Exploziile au fost raportate în mai multe zone ale capitalei.

În urma atacului, două aeroporturi din Moscova au fost închise, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a preveni alte incidente similare. Forțele ucrainene nu au făcut încă declarații oficiale privind rezultatele operațiunii.

Bombardamentele au avut loc la mai puțin de o săptămână după atacul masiv cu peste 30 de drone din 10 decembrie. Locuitorii orașului Kashira, în regiunea Moscova, au raportat explozii și intervenția apărării aeriene.

Potrivit lui Serghei Sobianin și relatărilor junaliștilor The Kyiv Independent, unitățile ruse au doborât cel puțin 18 drone îndreptate spre capitală. Echipele de urgență intervin pentru a curăța resturile de la locurile atacurilor.

Primarul Moscovei a declarat pe Telegram că serviciile de urgență lucrează la locurile unde au căzut resturile dronelor, informează publicația Ukrainska Pravda. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube. Bombardamentele au dus la impunerea de restricții temporare pe aeroporturile rusești Zhukovsky și Domodedovo. Mai multe aeronave au rămas la sol sau au avut întârzieri semnificative, iar altele nu au putut ateriza.

Ucraina folosește frecvent drone cu rază lungă de acțiune pentru a viza obiective militare și industriale din Rusia. Pe 13 decembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte din Rusia și din teritoriile ocupate, inclusiv rafinăria de petrol Afipsky din Krai Krasnodar, depozitul de petrol Uryupinsk din Oblastul Volgograd și două depozite de combustibil din Crimeea.