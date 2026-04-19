Marina SUA folosește roboți pentru a curăța Strâmtoarea Ormuz de mine

Dronele marine reduc la minimum riscurile pentru marinari și ar putea oferi SUA un avantaj de negociere, dacă ajută la deschiderea căii navigabile, scrie The Wall Street Journal.

Armata americană folosește drone maritime pentru a ajuta la curățarea Strâmtorii Ormuz de minele care s-ar putea afla acolo, într-un efort discret de a reduce influența Iranului asupra căii navigabile și de a începe redeschiderea acesteia pentru transportul maritim comercial.

Sâmbătă, Iranul și-a încălcat promisiunea făcută după ce Trump l-a convins pe Netanyahu să accepte un armistițiu în Liban și a închis din nou strâmtoarea și trăgând apoi asupra a cel puțin două nave și dând vina pe blocada americană a porturilor sale, instituită cu câteva zile înainte.

Ministrul de externe iranian a declarat vineri că strâmtoarea este acum „complet deschisă”, o declarație salutată de președintele Trump. Însă sâmbătă, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că calea navigabilă a fost din nou închisă și a tras focuri de armă asupra a cel puțin două nave civile, subliniind că, deocamdată, traficul din strâmtoare va fi supus deciziilor Iranului.

Riscul de a fi atacat este principalul factor de descurajare a traficului naval, iar oficialii americani au făcut comentarii contradictorii cu privire la numărul de mine și riscul pe care îl prezintă. Însă analiștii militari spun că operațiunea de curățare a minelor este o condiție necesară pentru ca navele să poată naviga din nou prin mijlocul căii navigabile strategice, mai degrabă decât pe rutele iraniene, mai lente și mai aglomerate.

Dronele maritime, inclusiv navele de suprafață fără echipaj și submarinele, reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a capacităților de contraminare ale Marinei SUA, pe măsură ce aceasta retrage dragoarele de mine tradiționale. Aceste drone maritime folosesc un sonar pentru a scana fundul oceanului în căutare de mine, fără a pune în pericol marinarii.

„Ești mai puțin preocupat de riscuri, așa că trimiterea lor prin câmpul minat este mult mai acceptabilă, iar dacă pierzi pe unele, acestea pot fi înlocuite”, a spus Scott Savitz, inginer senior la Rand, care anterior a oferit asistență analitică la fața locului pentru comandamentul de război împotriva minelor al Marinei și Comandamentul Central al Forțelor Navale ale SUA (CENTCOM).

Un oficial al apărării american a declarat că armata folosește o combinație de capabilități cu și fără pilot în operațiunea de deminare, dar a refuzat să comenteze detaliile operaționale.

Deși capacitățile Marinei de vânătoare de mine au scăzut în ultimii ani, aceasta menține o gamă de opțiuni care includ elicoptere, nave de luptă litorale și chiar delfini antrenați, ca parte a programului său pentru mamifere marine. De asemenea, Marina SUA folosește drone.

Drona Common Uncrewed Surface Vessel, o dronă fabricată de RTX care remorchează un nou sistem sonar plutitor numit AQS-20, scanează fundul mării în căutare de mine, patrulând coloane care au o lățime de 30 de metri.

Drone submarine alimentate cu baterii, numite MK18 Mod 2 Kingfish și Knifefish, fabricate de General Dynamics, pot fi aruncate în apă dintr-o barcă mică și apoi scanate în căutarea minelor.

Armata ar putea efectua o scanare inițială pentru mine relativ rapid, în limitele strâmtorii, au declarat analiștii militari. După localizarea minelor, un al doilea val de roboți marini ar putea fi trimis pentru a le distruge folosind explozibili sau declanșându-le de la distanță.

„Puteți obține un mic canal în acea zonă, inspectat în zile, nu în săptămâni, folosind vehicule subacvatice fără pilot”, a declarat Kevin Donegan, fost viceamiral al Marinei SUA și fost comandant al Flotei a Cincea a SUA, cu baza în Golf.

După ce a fost eliberată o bandă, a spus el, „traficul poate începe apoi prin acest canal mai mic, care ar putea fi lărgit în timp.”

Misiunea de deminare are loc în contextul în care SUA impun o blocadă asupra porturilor iraniene, în încercarea de a presa regimului iranian, care a preluat controlul asupra strâmtorii în timpul războiului.

Oficialii americani, citând serviciile de informații americane, au declarat în martie că Iranul a amplasat mine în strâmtoare, dar amploarea amenințării a rămas neclară. Un fost oficial al marinei a spus că Iranul a amplasat probabil mai puține mine decât se aștepta din cauza presiunii militare americane care a împiedicat Teheranul să folosească nave mari de amplasare a minelor.