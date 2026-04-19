CENTCOM a publicat imagini cu activitățile militare de impunere a blocadei asupra Iranului

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a distribuit sâmbătă dimineață fotografii care arată elicoptere AH-64 Apache zburând deasupra Strâmtorii Ormuz în timpul unei patrule de vineri. „Soldații armatei zboară în și în jurul strâmtorii, oferind o prezență vizibilă în sprijinul libertății de navigație”, a scris CENTCOM.

Într-o postare separată de sâmbătă, CENTCOM a distribuit o altă imagine care arată nava de luptă Littoral USS Canberra (LCS 30) patrulând Marea Arabiei în timpul blocadei americane.

„De la începerea blocadei, 23 de nave s-au conformat instrucțiunilor forțelor americane de a se întoarce. Forțele americane impun o blocadă maritimă împotriva navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene”, a scris CENTCOM.

Postările vin în contextul în care regimul iranian și-a schimbat cursul privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, susținând că forțele sale armate dețin din nou controlul asupra căii navigabile cheie.

În timp ce făcea un anunț fără legătură în Biroul Oval sâmbătă dimineață, Trump a spus că Iranul dorește din nou să închidă strâmtoarea, dar a insistat că negocierile merg încă bine.

„Vorbim cu ei. Au vrut să închidă din nou strâmtoarea, știți, așa cum au făcut de ani de zile, dar nu ne pot șantaja”, a mai spus președintele SUA.

April 17... April 18, 2026

Iar după amiază, CENTCOM a distribuit fotografii care arată un pușcaș marin american monitorizând navele din Strâmtoarea Ormuz în timpul blocadei maritime americane în curs de desfășurare.

Fotografia, distribuită de CENTCOM pe X, arată un pușcaș marin la bordul USS Nw Orleans, o navă de transport amfibie desfășurată în avangardă, staționată în Strâmtoarea Ormuz.

Postarea de pe X vine în contextul în care Iranul susține că a reimpus controlul asupra Strâmtorii după ce președintele Donald Trump a anunțat că aceasta este deschisă publicului, iar regimul de la Teheran a confirmat.

Oficialii iranieni susțin că inversarea deciziei vine ca urmare a blocadei americane în curs de desfășurare a porturilor iraniene.

Noua fotografie urmează altora distribuite de CENTCOM sâmbătă devreme, care arată elicoptere Apache și o navă de luptă patrulând Strâmtoarea Ormuz în mijlocul blocadei. Președintele Donald Trump a spus că nu există planuri imediate de a pune capăt blocadei.