Avertisment fără precedent de la MI6. Rusia și riscurile pentru Europa explicate de noua șefă

Blaise Metreweli, noua șefă a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii (MI6), va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revisionistă”, în primul său discurs de la preluarea funcției, potrivit analiștilor de la Reuters.

Metreweli a preluat conducerea de la Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie care conduce MI6 în cei 116 ani de existență ai serviciului, cunoscut public sub codul „C”.

Potrivit extraselor publicate anterior ale discursului său, Metreweli va sublinia angajamentul continuu al Marii Britanii față de Ucraina.

„(Vladimir) Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi menținută.”, se va arată în declarația sa.

Șefa MI6 va afirma că „exportul haosului este o caracteristică, nu un defect al abordării ruse în angajamentele internaționale și ar trebui să fim pregătiți pentru ca acest lucru să continue până când Putin va fi forțat să-și schimbe calculul”.

De la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Marea Britanie a impus sancțiuni mai multor personalități politice și de afaceri rusești, precum și companii, nave și entități, inclusiv întreaga agenție de informații militare GRU.

În paralel, Germania a găzduit, pe parcursul weekendului, delegații din Statele Unite și Ucraina pentru discuții privind un acord de încetare a focului, înaintea unui summit la Berlin care va avea loc luni și la care vor participa lideri europeni.

Metreweli va evidenția, de asemenea, necesitatea intensificării utilizării tehnologiei pentru a contracara amenințările la adresa securității Regatului Unit, inclusiv terorismul și războiul informațional. În discursul său va sublinia:

„Stăpânirea tehnologiei trebuie să fie omniprezentă în tot ceea ce facem. Nu doar în laboratoarele noastre, ci și pe teren, în meseria noastră și, chiar mai important, în mentalitatea fiecărui ofițer.

Trebuie să ne simțim la fel de confortabil cu liniile de cod pe cât suntem cu resursele sursă umane, la fel de fluenți în Python pe cât suntem în mai multe limbaje de programare.”

Aceasta indică o orientare strategică în care tehnologia și competențele digitale vor fi integrate în toate aspectele activității MI6, de la cercetare și laborator, la teren și în activitatea practică a ofițerilor.

Într-un discurs separat, Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, va pleda pentru o „abordare a apărării care implică întreaga societate”, într-un context marcat de incertitudine și amenințări crescute.

De asemenea, el va atrage atenția asupra unei probabilități sporite ca Rusia să invadeze un stat membru NATO, subliniind necesitatea pregătirii și consolidării capacităților de apărare ale Regatului Unit și ale aliaților săi