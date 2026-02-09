Mircea Lucescu a fost externat. Ce îl așteaptă pe selecționerul echipei naționale

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul reprezentativei de fotbal a României, a fost externat, luni, în jurul prânzului, de la Spitalul Universitar din București, unde s-a aflat internat în ultima săptămână, relatează gsp.ro.

Pe 2 februarie, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar București, iar medicii l-au ținut sub observație. Reputatul antrenor se confruntă cu probleme cardiace. În plus, a trecut și printr-o gripă severă, cu complicații.

Luni, în jurul prânzului, Mircea Lucescu a fost externat. A fost preluat de la spital șoferul lui personal. Nu va scăpa, însă, de medici. Cel mai probabil săptămâna viitoare, selecționerul echipei naționale vrea să plece în străinătate, pentru mai multe controale cu privire la starea lui de sănătate.

Lucescu le-a mărturisit apropiaților că se simte bine și că va continua să pregătească partida cu Turcia, din play-off-ul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Meciul este programat pe 26 martie.

Daca va depăși Turcia, România va juca pentru calificarea la turneul final din America de Nord cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Săptămâna trecută, Federația Română de Fotbal (FRF) a făcut câteva precizări după informațiile apărute în presă referitor la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Oficialii de la Casa Fotbalului au transmis că selecționerul “tricolorilor” se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate. Au mai precizat că nu s-a pus problema ca Lucescu să fie transferat la o unitate medicală din străinătate.

De asemenea, la momentul respectiv, prin intermediul FRF, Mircea Lucescu a ținut să transmită un mesaj pentru suporterii echipei naționale.

“Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a fost mesajul selecționerului echipei naționale.