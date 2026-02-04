Mircea Lucescu va pleca în străinătate cu un avion privat, pentru a face investigații medicale amănunțite

Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns la spital pentru a treia oară de la începutul anului. Selecționerul este la Spitalul Universitar și a transmis un mesaj, ieri, prin intermediul unui comiunicat FRF. „Il Luce” a făcut apel către opinia publică să nu se îngrijoreze, pentru că situația nu e gravă și urmează un tratament cu antibiotic.

Conform unor surse, el va pleca în străinătate, la o clinică din Belgia sau din Italia, pentru a fi suspus unor noi investigații, conform primasport.ro.

Mai întâi, el va fi externat de la Spitalul Universitar, iar plecarea este programată ori în weekend, ori luni. Lucescu a vrut, după sărbătorile de iarnă, să meargă în străinătate pentru a face controale la inimă. Dar, selecționerul României a fost lovit de gripă și a trebuit să stea pe loc. S-a confruntat cu mai multe complicații, care au necesitat trei internări.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, era mesajul transmis, ieri de FRF.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au un plan de rezervă, pentru situația destul de probabilă în care Mircea Lucescu nu va mai putea fi selecționer. Cei doi federali se gândesc la un antrenor de criză, care să stea pe bancă la meciul de baraj cu Turcia (26 martie). Favorit ar fi Adrian Mutu, dar în calul e luat și Ioan Ovidiu Sabău.