Doliu în lumea cinematografiei. Un celebru actor sud-coreean a murit la vârsta de 74 de ani

Megastarul sud-coreean Ahn Sung Ki, supranumit „actorul națiunii”, a murit la vârsta de 74 de ani, potrivit anunțului făcut de agenția sa de management, The Artist Company.

Potrivit informațiilor confirmate de agenția sa, The Artist Company, și de Spitalul Universitar Soonchunhyang din Seul, Ahn Sung Ki a murit după o luptă îndelungată cu cancerul de sânge, afecțiune cu care se confrunta de mai mulți ani.

Actorul fusese internat după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Deși a păstrat boala în mare parte secretă, apropiații actorului știau că acesta trecea de mai mult timp printr-un proces medical dificil, potrivit merca20.com.

„Actorul națiunii” a fost omagiat pe rețelele de socializare și de președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung. Acesta a scris că megastarul „a lăsat o amprentă importantă în istoria filmului coreean” și că a tratat cu aceeași seriozitate rolurile principale și pe cele secundare.

La priveghiul marelui actor sud-coreean au fost prezenți numeroși oameni, printre care și Lee Jung-jae, actorul cunoscut pentru rolul principal din serialul de mare succes „Squid Game” („Jocul calamarului”).

Ahn Sung Ki a debutat în cinematografie la vârsta de cinci ani, într-o melodramă care prezenta rivalități romantice într-un orfelinat.

„Actorul națiunii” a absolvit Universitatea de Studii Străine Hankuk din Seul, unde a studiat limba vietnameză. La sfârșitul anilor ’90, s-a alăturat altor actori și cineaști în demersurile de promovare a unui sistem de cote pentru filmele autohtone în cinematografele din Coreea de Sud, pe fondul îngrijorărilor legate de concurența producțiilor de la Hollywood.

Actorul avea în CV peste 100 de filme, inclusiv „Last Knights” din 2015, în care a jucat alături de Morgan Freeman și Clive Owen. Printre cele mai cunoscute producții în care a apărut se află, de asemenea, și „A Fine, Windy Day” din 1980 și „Two Cops” din 1993. Pentru rolurile sale, „actorul națiunii” a primit 27 de premii.