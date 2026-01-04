Kevin din „Singur acasă” are reguli stricte pentru fani: Nu mă abordați când sunt la masă

Actorul care a dat viață celebrului Kevin din filmul „Singur acasă” continuă să fie recunoscut oriunde apare, la zeci de ani de la succesul producției. Cu toate acestea, faima vine și cu provocări, iar actorul a decis să stabilească limite clare în relația cu admiratorii săi, informeză Fox News.

Într-o apariție recentă, Macaulay Culkin a explicat că apreciază afecțiunea fanilor, dar își dorește ca viața personală să fie respectată. Una dintre regulile de bază este simplă: nu vrea să fie abordat atunci când ia masa sau când se află în momente private alături de familie.

Actorul a subliniat că nu refuză interacțiunile din lipsă de respect, ci din nevoia de normalitate. „Sunt recunoscător pentru tot, dar există contexte în care oricine are dreptul la intimitate”, a explicat el.

Deși imaginea lui rămâne strâns legată de rolul care l-a făcut celebru în copilărie, actorul spune că încearcă să ducă o viață echilibrată, departe de agitația celebrității.

Macaulay Culkin, devenit celebru datorită filmului „Singur Acasă” a făcut toate aceste declarații la podcastul „Smartless”, realizat de Jason Bateman și Will Arnett, unde a explicat că, înainte de a ieși din casă, își stabilește clar câteva reguli personale.

El a subliniat că nu își dorește interacțiuni cu fanii atunci când ia masa sau când este în compania copiilor săi, considerând aceste situații ca fiind parte din viața sa privată.

Actorul este tatăl a doi copii, Dakota, în vârstă de patru ani, și Carson, de trei ani, pe care îi are împreună cu actrița Brenda Song. De asemenea, Culkin a menționat că există limite care nu ar trebui depășite sub nicio formă, glumind, dar ferm, că urmărirea lui până la baie este complet inacceptabilă.

„Nu te apropia de mine când sunt la masă. Nu-mi place asta. Nu te apropia de mine când sunt cu copiii mei”, a transmis actorul.

În timp, actorul a ajuns la concluzia că responsabilitatea pentru modul în care decurge o întâlnire cu un fan îi aparține: „Eu sunt cel care gestionează acest contract social”, a explicat Culkin, adăugând că el poate direcționa și controla interacțiunea, astfel încât să rămână una respectuoasă pentru ambele părți.

Macaulay Culkin a intrat în lumea filmului la o vârstă fragedă devenind unul dintre cei mai promițători copii-actori ai anilor ’80. Momentul decisiv al carierei sale a venit în 1990, odată cu lansarea filmului „Home Alone”, producție care l-a propulsat instantaneu în topul celor mai cunoscute vedete-copil ale cinematografiei mondiale, grație rolului lui Kevin McCallister, băiatul isteț și descurcăreț lăsat singur acasă.

În timpul discuției, actorul a vorbit și despre relația copiilor săi cu celebrul film de Crăciun. Potrivit declarațiilor sale, cei mici sunt mari admiratori ai peliculei, însă numesc altfel filmul: „Ei nu-i spun „Singur acasă”, ci pur și simplu „Kevin”. Spun mereu că Kevin e foarte amuzant. Iar eu le răspund: Și chipeș, genul de băiat care i-ar putea plăcea mamei voastre”, a povestit Culkin.

Culkin a relatat și un moment amuzant petrecut acasă, atunci când fiul său cel mare a vrut să vadă fotografii din copilăria tatălui său. „I-am arătat o poză veche cu mine și frații mei. S-a uitat atent la mine și a zis: Cine e ăsta? Seamănă cu Kevin. Iar eu i-am răspuns rapid: E mătușa ta”, a glumit actorul.

Macaulay Culkin a mărturisit că modul în care percepe filmul s-a transformat radical după ce a devenit tată. Actorul a explicat că acum se identifică mult mai profund cu personajul interpretat de Catherine O’Hara, înțelegând mai bine disperarea unei mame care face tot posibilul să ajungă acasă la copilul ei.

Culkin a povestit și că, de când are copii, este întrebat frecvent dacă urmărește „Singur Acasă” împreună cu ei. Răspunsul său este mereu același: „Bineînțeles, acest film este grozav”.

„Nu mă mai concentrez pe film în sine, ci pe reacțiile lor”, a explicat actorul. „Le urmăresc expresiile, le aud râsetele și asta mă umple de mândrie că am fost parte dintr-un proiect atât de special. Abia acum simt cu adevărat impactul lui. Îl privesc prin ochii copiilor mei”.

El a subliniat că filmul a devenit un adevărat ritual între generații: cei care au crescut cu el îl redescoperă acum alături de copiii lor. „Așa cum voi ați crescut cu acest film și acum îl arătați copiilor voștri, la fel fac și eu”, a concluzionat Culkin.