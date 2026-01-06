Mutațiile și rezistența la tratamentul pentru cancer, folosite pentru a activa sistemul imunitar

O echipă de cercetători propune o abordare în lupta cu cancerul, unde în loc să evite rezistența la tratament, aceasta este folosită ca o armă împotriva tumorii, potrivit Cancer Discovery. Strategia ar activa sistemul imunitar pentru a ataca direct celulele rezistente, oferind o nouă direcție promițătoare pentru dezvoltarea imunoterapiilor.

Unul dintre cele mai dificile momente în tratamentul cancerului apare atunci când o terapie care a funcționat inițial nu mai dă rezultate. Această pierdere de eficiență poate complica semnificativ evoluția bolii și opțiunile disponibile pentru pacient.

În multe tipuri de cancer metastatic, celulele maligne acumulează mutații care le permit să supraviețuiască și să se răspândească. Aceste modificări genetice fac ca tumorile să fie mai greu de controlat și reduc eficacitatea tratamentelor aplicate.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Weizmann Institute of Science propune folosirea mutațiilor care conferă rezistență tumorilor pentru a le face vizibile sistemului imunitar. Cercetarea, publicată în Cancer Discovery în decembrie, prezintă dezvoltarea unui instrument de analiză bazat pe algoritmi avansați, numit SpotNeoMet.

Acest instrument identifică mutațiile frecvente asociate rezistenței la tratament și fragmentele proteice specifice celulelor canceroase, numite neo-antigene, care pot fi recunoscute de sistemul imunitar. Pentru testare, cercetătorii s-au concentrat pe cancerul de prostată metastatic, unde majoritatea pacienților dezvoltă rezistență la terapiile existente.

În colaborare cu centre medicale din Israel, America de Nord și Europa, echipa a identificat trei neo-antigene care au dat rezultate promițătoare în experimente de laborator și în modele de cancer la șoarece. Aceste descoperiri sugerează potențialul unor noi imunoterapii pentru cancerul de prostată rezistent la tratament.

Autorii cercetării subliniază că studiul ilustrează un principiu general: mutațiile care permit tumorii să evite un medicament pot deveni, prin imunoterapie țintită, un punct vulnerabil al cancerului. Rezultatele ar putea deschide noi direcții în tratarea formelor rezistente ale bolii.