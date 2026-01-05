Dispozitive portabile care citesc transpirația: viitorul diagnosticării bolilor

Dispozitivele care citesc transpirația. Dispozitivele portabile, precum ceasurile inteligente, au revoluționat modul în care oamenii își urmăresc starea de sănătate, monitorizând pulsul, activitatea fizică sau tensiunea arterială.

Cercetătorii explorează însă următorul pas: monitorizarea biomarkerilor direct din fluidele produse de organism, fără recoltări invazive și cu date colectate în timp real.

Transpirația, considerată de mult un fluid subutilizat, ar putea deveni sursa principală de informații medicale pentru monitorizarea personalizată. Plasturi aplicați pe piele, care colectează continuu biomarkeri și folosesc inteligența artificială pentru interpretarea tiparelor chimice, ar putea revoluționa prevenția și diagnosticul timpuriu.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Pharmaceutical Analysis, această combinație ar permite evaluarea hormonilor, monitorizarea nivelurilor unor medicamente și identificarea timpurie a unor boli precum diabetul, cancerul sau afecțiunile neurodegenerative. Coautoarea studiului, dr. Dayanne Bordin, de la Universitatea Politehnică din Sydney, subliniază:

„Colectarea transpiraţiei este nedureroasă, simplă şi neinvazivă. Este o alternativă atractivă la analizele de sânge sau urină, mai ales pentru monitorizare continuă, în timp real.”

Dispozitivele existente, precum plasturele Gatorade, pot deja analiza rata transpirației și pierderea de sodiu, oferind recomandări personalizate prin intermediul aplicațiilor mobile. Progresele recente în microfluidică, electronica flexibilă și comunicațiile wireless au permis dezvoltarea unor senzori portabili care se mulează pe piele, colectând probe continuu și fără disconfort.

Combinarea acestor senzori cu algoritmi de inteligență artificială poate permite detectarea metaboliților și interpretarea tiparelor chimice complexe. Astfel, sportivii ar putea urmări pierderea de electroliți și pot demonstra absența consumului de substanțe interzise, iar persoanele cu diabet ar putea monitoriza glucoza din transpirație în locul testelor de sânge.

„Transpiraţia este un fluid de diagnostic subutilizat”, explică dr. Janice McCauley, coautoare a studiului. Ea adaugă că monitorizarea simultană a mai multor biomarkeri, cu transmitere wireless, oferă un potențial semnificativ pentru îngrijirea preventivă.

Anul 2023 a marcat progrese majore în AI, oferind algoritmi capabili să clasifice tipare complexe și să coreleze semnale chimice subtile cu stări fiziologice specifice. Cercetătorii de la UTS dezvoltă în prezent instrumente microfluidice care detectează concentrații extrem de mici de biomarkeri precum glucoza și cortizolul, hormonul stresului.

„Nu suntem departe de un viitor în care dispozitivul tău portabil îţi poate spune când ai niveluri ridicate ale hormonilor de stres și, prin monitorizare în timp, dacă eşti expus riscului de afecţiuni cronice”, a subliniat dr. Bordin.

Interesul industriei pentru aceste tehnologii este în creștere, iar viitorul monitorizării sănătății personale ar putea trece dincolo de simpla măsurare a pulsului sau pașilor, către o analiză detaliată a sănătății biologice în timp real.