Camerele de filmat de pe televizor și alte dispozitive sunt vulnerabilități pentru posesori. Cine poate profita

Tinkcode, cel mai cunoscut hacker român, explică de ce camerele de pe anumite dispozitive pot fi folosite mai ușor decât altele. Atenție la cine se uită prin ele.

Televizoarele, inclusiv camerele de interior, dar și laptopurile cu camere încorporate au vulnerabilități mari, spune Tinkcode. ”La telefon e un pic mai sigură camera, față de celelalte device-uri. E mai safe că s-a investit mult în siguranța lor, a telefoanelor. Și în fiecare zi, în fiecare oră se investește în siguranța lor și sunt mai actualizate.

Dar dacă ai nu știu ce televizor no-name și are cameră integrată cu recunoaștere vocală, ideal ar fi să ai acces la camera lui. Și mai ales să o pornești când vrei tu sau să înregistrezi tu, când vrei. Pot fi camere care sunt 99% safe, că nu există nimic 100%. Dar sunt și altele, iar dacă cineva care are cunoștințe minime le poate accesa foarte repede”, a explicat el.

Hackerul a mai pus că inclusiv controlatul de la distanță a anumitor dispozitive este periculos. ”Accesul se face de pe wi-fi, mai ales dacă vrei să controlezi anumite device-uri de acasă. Ce e mai nasol decât să te surpindă cineva când ești cu persoana iubită sau cu altă persoană? Și să te și înregistreze.

Sunt foarte multe scenarii care sunt foarte urâte dacă sunt exploatate de anumite entități. E doar un caz. E dus la extrem, dar totuși este un scenariu plauzibil”, a mai spus el.

Pe de altă parte, nici trecutul nu mai poate fi șters așa ușor. ”Sunt persoane care nu se gândesc la astfel de lucruri și apoi regretă toată viața. Sunt persoane care sunt șantajate cu diferite chestiuni cărora nu le dădeau atenție. Cum ar fi: poate în trecut ai făcut lucruri care nu era atât de bine primite în societate.

Te-ai lăsat și ai trecut la următorul sezon și dintr-o dată ai găsit o persoană care a găsit ceva din trecutul tău. A săpat și a văzut. Și vine la tine și te șantajează. Deși trecutul acela nu are niciun impact în prezent”, a declarat Tinkcode.