Cum se pot fura datele când folosești aplicații de control la distanță. Tinkcode, hackerul care a spart servere din America vă spune cum să vă protejați

Celebrul Tinkcode care a fost aproape să își petreacă 80 de ani în închisorile din America spune care sunt secretele unei vieții virtuale liniștite. Dacă vrei să fii incognito, trebuie să plătești pentru asta.

Celebrul hacker a povestit la un podcast cum să faci să-ți protejezi intimitatea. ”Vrei să îți controlezi de pe telefon când ești plecat de acasă, vrei să îți pornești căldura. Sau vrei să-ți pui o cameră inteligentă în loc de vizor și atunci când sună cineva activezi camera în loc de vizor. Dacă tu poți să o controlezi la distanță, automat că are adresă publică.

Și adresa publică, IP-ul acela poate să fie văzut și de alte persoane nu doar de către tine și dacă acel serviciu este vulnerabil atunci pot să-l exploatez și eu așa cum poți să-l exploatezi și tu. Dacă e vulnerabil. Dacă e cu circuit închis atunci trebuie să fii în locația respectivă”, a spus acesta.

Acesta a explicat și care ar fi căile pe care să le urmați dacă vreți o viață liniștită. ”Orice ar putea să îți controleze chestii importante în casă, acolo ar trebui să fii foarte atent. Să ai cunoștințe de operare sau să ai câteva cunoștințe, să te interesezi la alții care știu dacă sunt sigure sau nu.

Și chiar și așa încearcă să limitezi nivelul de acces în exterior. Păstrează-l pentru interior. Internetul este sigur pentru persoanele care au cunoștințe minime în a se proteja și decid ce vor să expună. Pe rețelele de socializare, se poate face foarte repede un tipar despre care sunt vulnerabilitățile tale, plăcerile tale”, a mai spus el.

Tinkcode este hackerul care a spart și serverul marinei britanice, dar și a mai multor site-uri guvernamentale din Statele Unite. Acesta a fost motivul pentru care a fost arestat și extrădat acolo.

Ulterior, aceștia s-au folosit de cunoștințele lui pentru a-și perfecționa sistemele de operare. Răzvan Cernăianu se află în acest moment în România unde vrea să pună bazele unei academii care să îi ajute pe tineri să navigheze mai ușor în spațiul virtual.