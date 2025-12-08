Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații

Tinerii din orașele mari apelează la service pentru cele mai simple intervenții casnice, de la montarea unui bec până la reglarea unei uși. Fenomenul indică o schimbare culturală majoră și o piață în expansiune.

Dependența de meșteri pentru reparații minore, un fenomen urban în creștere

În orașele mari din România, serviciile casnice au devenit parte din rutina generației tinere. Platformele de prestări, service-urile de cartier și tehnicienii independenți sunt solicitați pentru operațiuni minime, de la montarea unui bec LED până la schimbarea unei prize. Fenomenul este bine documentat de platformele de servicii casnice, care raportează o creștere constantă a cererilor pentru intervenții considerate, în mod tradițional, operațiuni simple.

În București, Cluj, Timișoara și Iași, firmele specializate în reparații electrice, sanitare sau montaj raportează cereri de până la trei ori mai mari decât în urmă cu cinci ani. Creșterea coincide cu dezvoltarea intensă a segmentului de service rapid, care promite intervenții în mai puțin de 24 de ore.

O schimbare generațională: de la „meșterul din casă” la externalizare totală

În multe familii, diferența dintre generații este evidentă. Părinții și bunicii fac parte dintr-o cultură în care reparațiile erau făcute în casă. O clanță care scârțâia, o garnitură care curgea sau o priză care se desprindea nu justificau niciodată un meșter plătit. Pentru generația tânără, realitatea este diferită.

Tinerii din mediul urban trăiesc într-un ritm accelerat, au programe prelungite, iar activitățile casnice sunt deseori amânate în favoarea serviciilor plătite. Mulți dintre ei nu au noțiuni elementare despre instalații sanitare, electricitate sau bricolaj, iar școala nu acoperă astfel de abilități.

Această schimbare conduce la o externalizare aproape completă: reparațiile minore, reglajele și montajele sunt efectuate de profesioniști.

Date care confirmă fenomenul

Serviciile de bricolaj la domiciliu, inclusiv montaj, curățenie, electrică și sanitară, au înregistrat creșteri rapide în cei mai mari poli urbani. Platformele de servicii casnice afișează creșteri între 40% și 60% în numărul solicitărilor anuale. Din datele raportate de aceste companii reiese că:

În București, montarea unui bec LED sau a unui corp de iluminat este una dintre cele mai comandate intervenții.

La Cluj-Napoca, cel mai solicitat serviciu este reglarea ușilor și ferestrelor.

La Timișoara, schimbarea bateriilor sanitare și a garniturilor ocupă primele poziții.

Aceste servicii, considerate cândva banale, sunt acum parte din economia locală urbană.

De ce nu mai repară tinerii singuri

Motivațiile sunt multiple și țin atât de schimbările sociale, cât și de dinamica economică. Un prim motiv este lipsa cunoștințelor practice. Generația digitală a crescut într-un mediu orientat spre tehnologie și mai puțin spre manualitate. Telefoanele, tabletele și laptopurile au înlocuit trusa de scule.

Un al doilea motiv este lipsa timpului. Orele petrecute în trafic, ritmul profesional și activitățile sociale lasă puțin spațiu pentru intervenții casnice. Chiar și tinerii care ar putea învăța preferă să plătească pentru a economisi timp.

Un al treilea motiv privește confortul. Comanda online pentru un meșter este percepută ca o soluție rapidă și sigură. În plus, relația cu meșterii tradiționali s-a schimbat. Astăzi serviciile sunt integrate digital, programările se fac prin aplicație, iar plățile se fac electronic.

O piață în expansiune: service-urile mici câștigă teren

Pentru economia locală, fenomenul reprezintă o oportunitate clară. Micile service-uri, tehnicienii individuali și firmele de intervenții rapide își extind activitatea într-un ritm susținut. Zona urbană oferă o cerere constantă pentru reparații simple, ceea ce încurajează apariția unei noi categorii de prestatori.

În București, orașele din Ilfov și alte centre regionale, piața acestor servicii include mii de persoane fizice autorizate și firme. Costurile reparațiilor minore pornesc de la 50-100 de lei pentru o intervenție de câteva minute. Diferențele de preț sunt influențate de zonă, de ora solicitării și de complexitatea lucrării.

Pentru mulți meșteri, aceste intervenții scurte generează un flux constant de venituri. Cererea ridicată a permis și diversificarea serviciilor: montaj TV, instalare detectoare de fum, fixing pentru mobilier, înlocuiri rapide de componente sau consultanță tehnică pentru produse noi.

Industria reparațiilor devine un sector esențial pentru orașele mari

Orașele mari depind într-o măsură tot mai mare de această piață. Tinerii care locuiesc în apartamente închiriate se bazează pe serviciile casnice pentru a gestiona orice defecțiune sau montaj. Proprietarii folosesc aceste servicii pentru a menține locuințele în stare bună. Chiar și complexele rezidențiale noi au liste de meșteri care intervin frecvent pentru probleme curente.

În multe cazuri, dezvoltatorii imobiliari recomandă service-uri specializate, deoarece apartamentele noi pot avea nevoie de ajustări în primele luni de utilizare. Fenomenul este comun în București, Cluj și Constanța.

Ruptura culturală dintre generații, vizibilă în viața de zi cu zi

Pentru generațiile mai în vârstă, acest nou trend poate părea de neînțeles. Există o cultură a reparației moștenită din perioada în care accesul la produse noi era limitat. Reparațiile făcute acasă erau obligatorii, iar abilitățile practice erau parte din identitatea familială.

Astăzi, generația tânără nu mai are contact cu această tradiție. Deși internetul oferă numeroase tutoriale, puțini preferă să repare singuri. Cultura consumului și accesul rapid la servicii modifică felul în care sunt gestionate problemele casnice.

Diferențele de mentalitate pot genera tensiuni în familie, atunci când părinții critică inflexibil dependența tinerilor de meșteri. În fond, schimbarea reflectă piața actuală, urbanizarea accelerată și dinamica socială din orașele mari.

Un fenomen cu implicații economice pentru următorul deceniu

Creșterea acestei piețe va continua. Companiile specializate investesc în extindere, iar platformele digitale își dezvoltă portofoliile. Oricât de simple ar fi intervențiile, cererea rămâne constantă.

Fenomenul indică și o schimbare structurală a economiei orașelor. Service-urile rapide devin o componentă esențială a vieții urbane, la fel cum taxiurile, livrările de mâncare și curieratul au redefinit mobilitatea.

Ce urmează pentru această generație

Dependența de servicii nu este doar un semn al comodității, ci și al transformării societății. Tinerii urbanizați sunt orientați spre eficiență și spre economie de timp. Va continua această tendință? Cel mai probabil, da.

O posibilă contragreutate poate veni din partea noilor generații, care ar putea redescoperi meșteșugurile și abilitățile manuale, fie ca hobby, fie ca reacție la creșterea costurilor. Deocamdată însă, externalizarea totală rămâne regula.