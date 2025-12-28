Tensiuni extreme la CCR. Acuzații de șantaj și lovitură procedurală în bătălia pentru pensiile magistraților

Situația de la Curtea Constituțională a României a atins un punct critic în această seară de duminică, 28 decembrie 2025, transformând instituția într-un câmp de bătălie între rațiunea juridică și interesele politice.

Miza este legea pensiilor de serviciu ale magistraților, un proiect considerat de specialiști drept o încălcare brutală a jurisprudenței Curții și a principiilor europene, dar care pare să fie forțat spre validare printr-o schemă de presiuni ce vizează direct independența judecătorilor constituționali.

Analiza raportului de forțe din interiorul Curții indică o fractură de tip „4-4-1”, unde patru judecători acționează pe baze strict politice, în timp ce alți patru încearcă să apere argumentele constituționale tehnice. După cum se poate vedea, la comandă, au pornit atacurile împotriva celor patru judecători, atât din partea PNL, cât și din partea presei pro-Bolojan, pe ideea că sunt “judecătorii numiți de PSD”.

Elementul central al scandalului este al nouălea judecător, inițial nehotărât, care ar fi fost „convins” să încline balanța în favoarea puterii politice după ce i s-ar fi identificat anumite probleme personale, dezvăluie jurnalistul Florin Pușcaș. Metodă care echivalează cu un șantaj direct menit să blocheze o analiză juridică.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat în detaliu abuzurile procedurale care au loc în aceste ore, subliniind că majoritatea de la CCR a încălcat deja legea proprie de funcționare. Conform articolului 58 din Legea 47/1992, dacă cel puțin trei judecători solicită amânarea pronunțării, aceasta devine obligatorie, însă majoritatea politică a respins ilegal această cerere. Acest gest indică dorința disperată de a impune o soluție de constituționalitate, trecând peste normele și practicile consacrate ale instituției.

Singura barieră rămasă împotriva validării acestei legi aberante este boicotul cvorumului, instrument la care au recurs cei patru judecători rămași fideli argumentelor constituționale.

Potrivit regulilor, nicio decizie nu poate fi luată astăzi dacă nu participă cel puțin șase judecători, iar în cazul specific al unei amânări de pronunțare, absența chiar și a unui singur magistrat poate bloca procesul. Prin ieșirea din sală a celor patru judecători, cvorumul este spart, punând sub semnul întrebării posibilitatea de a emite un verdict valabil în condițiile legii.

Bătălia se desfășoară sub o presiune imensă a timpului, deoarece legea trebuie să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2026. Pentru a respecta acest termen, decizia CCR trebuie nu doar pronunțată, ci și trimisă spre publicare în Monitorul Oficial până cel târziu mâine noapte la ora 24:00. Dacă blocajul procedural rezistă, planul politic de a subordona financiar puterea judecătorească riscă să eșueze din cauza lipsei de timp legal pentru intrarea în vigoare.

Dincolo de miza financiară a pensiilor, acest conflict reprezintă un atac fără precedent la statul de drept, în care puterile statului se atacă între ele pentru a satisface rațiuni politice în detrimentul celor juridice.

Pericolul major este transformarea Curții Constituționale dintr-o autoritate independentă într-o anexă a politicului, lăsând drepturile și libertățile cetățenilor la mâna unor decizii luate prin șantaj și indicații secrete, în loc de argumente constituționale clare.