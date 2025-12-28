Justitie

Tini Neacșu, după decizia CCR pe pensiile magistraților: Curtea nu mai garantează supremația Constituției în România

CCR. Sursa foto: Arhiva EVZ
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților, că CCR nu mai este autoritatea care garantează supremația Constituției în România. „Este, dimpotrivă, eșecul constituționalismului”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Toni Neacșu: Circul de la Curtea Constituțională demonstrează un singur lucru

Fostul membru al CSM a declarat că situația de la Curtea Constituțională demonstrează că instituția nu mai garantează supremația Constituției în România, ci reprezintă „eșecul constituționalismului".

„Un simplu loc cu privilegii individuale infinite în care 9 marionete ale politicienilor și partidelor își scot ochii”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Desigur că e foarte comod să se pună în cârca PSD controlul celor 4 judecători care formează acum minoritatea, dar ipocrizia și fățărnicia sunt depline atunci când nu se observă că PNL, USR și UDMR controlează ațele celorlalți 5 judecători, inclusiv președintele, care formează majoritatea”.

Toni Neacșu: Orice formă de dependență reprezintă în realitate o monstruozitate

Avocatul a declarat că orice formă de dependență și control politic, chiar și atunci când provin din partea partidelor susținute sau agreate de alegători, reprezintă, în realitate, o „monstruozitate”.

„Orice formă de dependență și control politic, chiar când vin de la partidele cu care votăm sau ne plac, reprezintă în realitate o monstruozitate, o abominație care distruge bruma de democrație pe care o avem și care lasă Constituția fără protecție, astfel încât să poată fi siluita după plac de politicieni și partide”, a mai scris acesta.

Adrian Toni Neacşu

Adrian Toni Neacşu. Sursa foto: Antena 3

CCR a amânat din nou pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a decis, duminică, să amâne pentru luni pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților, act normativ care modifică modul de calcul al pensiei și condițiile de pensionare. Este a doua amânare a unei decizii legate de acest subiect.

Cei patru judecători ai CCR susținuți de PSD au părăsit ședința și nu au mai revenit. Curtea are nouă membri, iar pronunțarea unei decizii este posibilă doar în prezența a cel puțin șase judecători în sală.

Proiecte speciale