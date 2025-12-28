Justitie

Augustin Zegrean, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: Duminica nu se judecă nicăieri în lume

Augustin Zegrean, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: Duminica nu se judecă nicăieri în lumeAugustin Zegrean Sursa foto: Octav Ganea / Inquam Photos
Augustin Zegrean, fost președinte al Curţii Constituţionale, a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că se aștepta ca la ședința de duminică să nu fie luată nicio hotărâre. „Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi”, a spus acesta, la un post TV.

Augustin Zegrean: „Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi”

Fostul președinte al Curţii Constituţionale a declarat că se aștepta ca la ședința de duminică să nu fie luată nicio decizie, subliniind că duminica nu se „judecă nicăieri în lume”.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Nu mai suntem la primul termen, acolo dacă erau şase în sală, puteau decide. Dacă mâine lipseşte unul, nu pot să judece. Nu am de unde să ştiu. Bănuiam că în şedinţa de astăzi nu se va întâmpla nimic. Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a spus acesta, la Antena 3.

Fostul președinte al CCR: Guvernul se grăbește degeaba

El a remarcat că, în actuala componență a Curții, dezbaterile se desfășoară într-un ritm lent.

CCR

Sursa: Inquam Photos/Octvian Ganea

„Sigur nu se întâmplă lucrul care s-a vehiculat ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Nu ştiu de ce era important ca la 1 ianuarie să intre în vigoare. Legea bugetului nu este făcută. Legea bugetului va ieşi în martie, aprilie. Se grăbesc degeaba”, a mai spus acesta.

Cei patru judecători care au părăsit sala, susținuți de PSD

Potrivit Digi24, cei patru judecători ai CCR susținuți de PSD au părăsit ședința și nu s-au mai întors. Curtea este formată din nouă membri, iar pronunțarea unei decizii necesită prezența a cel puțin șase judecători în sală.

Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind Legea pensiilor magistraţilor, care schimbă modul de stabilire a cuantumului pensiei și condițiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a unei hotărâri pe acest subiect.

2
1 comentarii

  1. Gigi spune:
    28 decembrie 2025 la 16:19

    Stie preotul ca asta umbla dezgropat?

