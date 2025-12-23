Economie

CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni

Comentează știrea
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteniSursă foto: Captuă video
Din cuprinsul articolului

Consilierii generali ai Municipiului București au adoptat, marți, 23 decembrie, proiectul de hotărâre referitor la stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, valabile începând cu anul 2026, cu 45 de voturi pentru, o abținere și patru voturi împotrivă. În ședința CGMB s-a votat și rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2026.

Majorări ale valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri

Proiectul privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 are la bază rata inflației aferentă anului 2024, de 5,6%, și prevede majorări ale valorilor impozabile ale clădirilor. Potrivit documentului, valoarea impozabilă pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți din cărămidă arsă, dotate cu utilități, va fi de 2.677 lei/metru pătrat în 2026, față de 1.492 lei/metru pătrat în 2025.

Pentru clădirile cu pereți din lemn, valoarea impozabilă stabilită pentru 2026 este de 803 lei/metru pătrat, comparativ cu 447 lei/metru pătrat în anul precedent. De asemenea, va crește impozitul pentru terenurile intravilane înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât terenurile cu construcții, ajungând la 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A și la 56 lei/ha pentru zona B.

Reducerile și scutirile prevăzute în proiectul pentru anul viitor

Potrivit documentului, începând cu anul 2026, impozitul pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km va fi redus cu 30%. Se va menține bonificația de 10% pentru plata anticipată, până la 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun
De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun
Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri sau reduceri de la plata impozitelor și taxelor pentru anumite categorii, printre care clădiri clasate ca muzee, case memoriale sau monumente istorice, clădiri utilizate pentru servicii sociale, imobile restituite sau retrocedate conform legislației, precum și pentru mijloace de transport agricole și cele aparținând unor fundații cu scop cultural, social sau umanitar.

Proceduri locale și criterii pentru majorarea taxelor

Consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii pentru acordarea scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor și taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat. Aceste proceduri vor fi stabilite la nivelul fiecărui sector din Capitală.

În ceea ce privește majorarea nivelului impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, prevăzută la articolul 489 din Codul fiscal, documentul menționează că este aprobat criteriul necesităților bugetare locale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:10 - Secrete pentru a-ți găsi un iubit înainte de Crăciun. Magia sărbătorilor există
17:59 - Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
17:50 - Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real
17:40 - Ministerul Educației a publicat programele revizuite de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
17:32 - Crăciun 2025. Cum să te îmbraci ca să strălucești la sărbători
17:23 - Transport gratuit pentru elevi în perioada examenelor naționale. Proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale