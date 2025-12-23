CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni

Consilierii generali ai Municipiului București au adoptat, marți, 23 decembrie, proiectul de hotărâre referitor la stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, valabile începând cu anul 2026, cu 45 de voturi pentru, o abținere și patru voturi împotrivă. În ședința CGMB s-a votat și rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2026.

Proiectul privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 are la bază rata inflației aferentă anului 2024, de 5,6%, și prevede majorări ale valorilor impozabile ale clădirilor. Potrivit documentului, valoarea impozabilă pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți din cărămidă arsă, dotate cu utilități, va fi de 2.677 lei/metru pătrat în 2026, față de 1.492 lei/metru pătrat în 2025.

Pentru clădirile cu pereți din lemn, valoarea impozabilă stabilită pentru 2026 este de 803 lei/metru pătrat, comparativ cu 447 lei/metru pătrat în anul precedent. De asemenea, va crește impozitul pentru terenurile intravilane înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât terenurile cu construcții, ajungând la 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A și la 56 lei/ha pentru zona B.

Potrivit documentului, începând cu anul 2026, impozitul pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km va fi redus cu 30%. Se va menține bonificația de 10% pentru plata anticipată, până la 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri sau reduceri de la plata impozitelor și taxelor pentru anumite categorii, printre care clădiri clasate ca muzee, case memoriale sau monumente istorice, clădiri utilizate pentru servicii sociale, imobile restituite sau retrocedate conform legislației, precum și pentru mijloace de transport agricole și cele aparținând unor fundații cu scop cultural, social sau umanitar.

Consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii pentru acordarea scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor și taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat. Aceste proceduri vor fi stabilite la nivelul fiecărui sector din Capitală.

În ceea ce privește majorarea nivelului impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, prevăzută la articolul 489 din Codul fiscal, documentul menționează că este aprobat criteriul necesităților bugetare locale.