Cum ar arăta opoziția PSD-AUR? Restanțele lui Grindeanu de la Congres și ambiția lui Simion

Criticând erorile guvernării și licitând pe mesajul “anti-progresist”, PSD își urmărește interesul electoral. A convinge să revină la PSD, electoratul pierdut la AUR, este însă complicat. Și mai grea este raportarea politică și gândirea relației cu AUR, în eventualitatea trecerii în Opoziție a PSD, pe care mulți din partid o cer.

Manifestul AUR, lansat după moțiunea de cenzură, vizând „opoziția totală față de cei care calcă în picioare credința creștină, identitatea națională”, arată că AUR ține monopulul mesajului naționalist-identitar, iar accesul PSD în această zonă are un preț piperat.

Candidatul AUR la București (fără nicio experiență de administrație) îl întrece pe candidatul PSD (primar cu o percepție decentă, confirmată). AUR depune un val de moțiuni simple împotriva guvernului, speculând neînțelegerile din Coaliție, oferind PSD o oportunitate să facă ce a spus: să voteze împotriva ministrului Mediului.

La moțiunea de cenzură, mesajul liderului AUR este însă o amenințare directă: “o să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem e foarte dureros”, George Simion amplificând inclusiv atacurile din media la adresa liderului PSD.

George Simion are toate motivele să fie sigur pe sine: Coaliția pare că stă să se spargă, măsurile de austeritate și eroririle inerente de la guvernare produc multă frustrare, iar perspectiva de ameliorare nu se întrezărește nici pentru la anul. În plus, PSD oscilează încă nehotărât se pare între beneficile Guvernării și oportunitatea de a trece în Opoziție.

Deși PSD este relativ aliniat în spatele său, liderul PSD este presat și politic și ca imagine. Riscul este să se erodeze în echilibristica politică pe care o face între presiunile mari din afara și din interiorul PSD.

Abilitatea lui Sorin Grindeanu s-a văzut la Congres când a reușit să coaguleze un PSD scindat în care nemulțumirile erau exprimate dur și public. A reușit însă PSD să-și rezolve la Congres vulnerabilitățile acumulate după 3 ani de erodare într-o guvernarea expusă atacurilor și care a culminat cu pierderea prezidențialelor? Greu de spus. Mai degrabă partidul a sărit în gestionarea altei guvernări – și mai complicate - încercând să construiască din mers un mesaj de apărare a veniturilor românilor afectați de măsurile de echilibrare bugetară. A convinge votanții în acest context tensionat și negativ, este însă complicat.

Corupția contează ca tema, după cum se vede. Și nu este doar o temă pentru electoratul educat, din urban mare, ci atinge inclusiv votanții inclinați spre suveraniști pe care PSD îi are în vedere. Aceștia din urmă au o imagine destul de clară a sistemului politic și instituțional pe care îl asociază, cu nedreptate, corupție și privilegii nemeritate.

Tema expertizei liderilor care administrează guvernarea contează de asemenea, mult. Reușește PSD să puncteze aici? Mesajul lui Sorin Grindeanu legat de faptul că cei nominalizați la Apărare și Economei, “să nu-și facă specializarea la locul de muncă” speculează pe o așteptare publică masivă pentru competență și seriozitate. Întrebarea este, este PSD perceput pozitiv pe tema pregătirii celor numiți pe funcții publice ?

Deși așteptau mai mult la alegerile din Capitală, scorul AUR a fost o victorie simbolică. Au depășit candidatul PSD; s-a confirmat că votanții AUR sunt mai mobilizați decât ai PSD și că o campanie PSD cu un mesaj pozitiv, de construcție, nu-i convinge pe votanții care au plecat de la PSD.

Oferta AUR pentru celelelalte partide, PSD inclusiv, este maximală: anticipate. Deși nu conving neapărat prin calitatea resursei umane sau prin soluții (iar pe tema Justiției au avut o poziționare ambiguă, care îi apropie mai degrabă de mesajul de sistem decât de idee de schimbare radicală, pe care o așteaptă votanții lor), suveraniștii văd că nemulțumirea față de guvernare este palpabilă. Și asta le ajunge.

AUR vor continua să escaladeze, ridicând tonul atacurilor la guvern, pe cât de mult se poate, pentru că au mai mult teren de joc decât partidul condus de Sorin Grindeanu. Nu doar pentru că chiar sunt în Opoziție, ci și pentru că nu au absolut nicio obligație de responsabilitate față de evoluția economică pentru anul viiitor.