Kelemen Hunor: Votul PSD împotriva ministrului Mediului poate fi citit ca o încălcare a protocolului coaliției

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că votul de la moțiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu „poate fi citit” ca o încălcare, din partea PSD, a protocolului care a stat la baza formării coaliției. „Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru”, a spus liderul UDMR, la un post TV.

Președintele UDMR a declarat, despre votul la moțiunea simplă, că în protocolul de coaliție este prevăzut că niciun membru al coaliției din Parlament nu semnează și nu votează moțiuni simple sau moțiuni de cenzură.

„Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru. Nu vreau să intru eu acum în speculaţii ce se va întâmpla, dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice şi tehnice şi de specialitate - fiindcă aici, într-adevăr, s-a întâmplat acel dezastru la Prahova -, dincolo de toate aceste aspecte e şi chestiunea politică şi trebuie să o discutăm prima dată în coaliţie”, a explicat Kelemen Hunor, la Digi24.

El a adăugat: „Dar vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan, oricum miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie”.

Liderul UDMR a declarat că votul de la moțiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu „poate fi citit” ca o încălcare, de către unul dintre partidele din coaliție, a protocolului care a stat la baza formării acesteia.

„E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară. Problema e că în acest moment coaliţia noastră pare ca o coaliţie nefuncţională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliţie din punct de vedere politic impotentă pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acuma vine şi această chestiune, unde poţi să înţelegi raţionamentul tehnic, chiar şi politic, dar trebuie să recunoaştem că e o problemă în funcţionarea coaliţiei”, a mai spus acesta.

Kelemen Hunor consideră că actuala coaliție de guvernare poate funcționa în continuare, însă doar dacă deciziile politice amânate vor fi accelerate. „Coaliţia va funcţiona, va rezista, dar, într-adevăr, trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod cu alegerile din Bucureşti”, a explicat acesta.

Senatul a adoptat luni moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu 74 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”, fiind înregistrată și o abținere. Moțiunea a fost adoptată cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare.