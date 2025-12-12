Victor Ponta atacă coaliția de guvernare: Dacă nu sunt în stare sa dea poporului pâine, au repornit Circul!

Victor Ponta a intervenit în dezbaterea publică legată de Justiție și de situația economică, acuzând actuala coaliție de guvernare că a relansat conflictele și disputele politice pentru a distrage atenția de la dificultățile cu care se confruntă populația. „Dacă tot nu sunt în stare sa dea poporului pâine – au repornit Circul! În 2025 am pierdut cu toții aproximativ 10% din salarii, pensii și venituri, din cauza inflației”, și-a început fostul premier mesajul pe Facebook.

În același mesaj, Victor Ponta a făcut o analiză a contextului economic și politic, susținând că majoritatea românilor se confruntă cu scăderi de venituri și cu presiuni fiscale tot mai mari, în timp ce o minoritate ar fi concentrată pe funcții, influență și lupte de putere. Fostul prim-ministru afirmă că actuala coaliție a ales să „repornescă circul” pentru a masca lipsa soluțiilor economice reale.

Potrivit lui Ponta, anul 2025 a adus o reducere semnificativă a puterii de cumpărare, iar anul viitor nu va exista nicio compensare a pierderilor cauzate de inflație.

Fostul premier susține că efectele acestor probleme economice se resimt asupra marii majorități a populației, în timp ce un segment restrâns ar fi ferit de consecințe și ar beneficia de privilegii.

„Aceste probleme reale ale vieții de zi cu zi afectează aproximativ 90% din populație – iar mie mă adresez acestor 90%. Există însă și un segment de circa 10% dintre români care lucrează în multinaționale sau sunt „influenceri”, ONG-iști, activiști ori parte a unei prese de propagandă. Aceștia nu pierd nimic, pentru că, în realitate, plătesc puține taxe și impozite, nu își fac cumpărăturile în România, primesc bani neimpozitați din diverse fonduri ale Guvernului României sau ale Uniunii Europene și sunt conectați mai degrabă la viața din Paris, Bruxelles sau Dubai (sau la cafenelele și restaurantele scumpe din centrul Bucureștiului și al Clujului)”, precizează Victor Ponta.

Victor Ponta afirmă că acest grup restrâns ar fi preocupat în special de influența asupra instituțiilor-cheie din Justiție și de promovarea unor persoane în funcții de conducere.

„Acești 10% au alte preocupări: în ce funcții și sinecuri mai pot fi promovați de USR și cum pot fi readuși Kovesi și Portocală la conducerea DNA, pentru a “decapa” politicienii si a le face dosare judecătorilor care nu acceptă să devină „plutoane de execuție” pentru adversarii politici și pentru oamenii de afaceri români. Sau sa ii readuca pe Livia Stanciu , Ionut Matei sau Danilet care sa “dea circ la popor” daca tot nu sunt in stare sa “dea paine„, spune politicianul.

Mesajul său se încheie cu ideea existenței a două Românii care nu se mai întâlnesc: „cele două Românii nu se mai confruntă direct – ele devin, pur și simplu, paralele.”

În același context, peste 500 de judecători și procurori au semnat un mesaj de susținere pentru magistrații care au vorbit în documentarul Recorder despre disfuncționalități grave din sistemul judiciar. Lista este deschisă de Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, care, alături de ceilalți semnatari, transmite:

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă – în slujba cetățeanului”.

Mesajul este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, din structuri precum DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale, judecătorii, dar și din instanțe și parchete militare. Printre numele menționate se află judecători de la Curtea de Apel București – Ruxandra Grecu, Alina Guluțanu, Corina Ciobanu, Cristina Grecu și Marilena Neacșu –, Ionuț Matei, fost judecător al Înaltei Curți, Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, Alexandra Lăncrănjan, fost procuror DNA și actual magistrat la Parchetul General, precum și Cristi Danileț, Marius Bulancea și Horațiu Dumbravă, fost judecător și membru CSM.

În documentarul Recorder sunt prezentate mărturii ale unor procurori și judecători, unii sub protecția anonimatului, care descriu practici prin care conducerea Curții de Apel București ar fi modificat frecvent componența completurilor de judecată pentru a obține hotărâri favorabile în dosare de corupție. Sunt analizate, printre altele, cauzele lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popovici.