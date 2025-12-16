Politica

AUR lansează manifestul „Opoziţie totală”. Simion cere demisia Guvernului Bolojan și alegeri anticipate

AUR. Sursa foto: Captură video/Facebook
Formaţiunea AUR a lansat, marţi seară, Manifestul politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională”, prin care îşi asumă o confruntare deschisă cu Guvernul Bolojan. Partidul îl acuză de împovărarea populaţiei și de subordonarea interesului naţional unor înţelegeri politice lipsite de legitimitate populară.

AUR, încă o lovitură pentru Guvernul Bolojan

Reprezentanții formațiunii anunţă începutul unei opoziţii ferme, consecvente și fără compromisuri, cu obiectivul declarat de a declanșa alegeri parlamentare anticipate.

AUR susține că „România traversează o ruptură democratică gravă, în care Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, iar criza economică și socială este amplificată de incompetența guvernării”.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Formațiunea vrea alegeri parlamentare anticipate

În acest context, formațiunea anunță lansarea unei opoziții ferme, consecvente și fără compromisuri, cu obiectivul declarat de a declanșa alegeri parlamentare anticipate.

AUR a anunţat că, în perioada următoare, deputaţii şi senatorii vor exercita presiuni asupra coaliţiei de guvernare.

„În perioada următoare, deputaţii şi senatorii AUR vor recurge la presiuni parlamentare directe asupra coaliţiei de guvernare. Susţinerea şi iniţierea de moţiuni simple împotriva miniştrilor, precum şi lansarea de moţiuni de cenzură împotriva Guvernului sunt instrumentele anunţate de cel mai mare partid de opoziţie”, arată AUR.

George Simion, mesaj pentru Ilie Bolojan

La dezbaterea moțiunii de cenzură, liderul AUR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului.

„În loc să vă ţină PSD-ul încă şase luni la guvernare în care dumneavoastră falimentaţi România, poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii. Daţi-vă demisia domnule Bolojan, dacă nu sunteţi în stare şi dacă credeţi dumneavoastră că sunteţi în stare să ştiţi că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari nu la 400 şi un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă  a TVA-ului, singura soluţie viabilă. Aplicaţi soluţii pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteţi prea slab ca să o aplicaţi”, a spus George Simion.

