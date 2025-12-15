Politica

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Premierul Ilie Bolojan va participa luni, 15 decembrie 2025, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, convocată pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului pe care îl conduce. Ședința este programată pentru ora 14.00, laPalatul Parlamentului. Premierul a declarat că nu are emoții.

Moțiunea de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, a fost depusă de Grupul PACE – Întâi România și AUR și a fost citită în plen de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului. Documentul, semnat de 119 parlamentari, solicită demiterea premierului Ilie Bolojan (PNL) și scoaterea USR de la guvernare.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, opoziția trebuie să întrunească minimum 233 de voturi. În prezent, partidele din coaliția de guvernare- PSD, PNL, USR și UDMR -împreună cu grupul minorităților naționale, dețin 309 mandate parlamentare, ceea ce face improbabilă trecerea moțiunii.

PSD, îndemnat să susțină moțiunea

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Textul moțiunii începe cu un capitol dedicat „dezastrului de la Paltinu”, descris de inițiatori drept „o fotografie fidelă a guvernării Bolojan”. Aceștia susțin că golirea unui baraj, decisă de „un ministru progresist” în timpul unui cod meteorologic cu risc hidrologic, ar ilustra modul defectuos de guvernare. Documentul continuă cu o serie de critici la adresa Executivului, atribuind responsabilitatea politică în principal PNL și USR.

Nicușor Dan pregătește o nouă promoție de generali SRI milionari
Operațiune FSB sub steag fals descoperită la Viena. Graffiti-uri cu simboluri naziste pentru a compromite Ucraina

Senatorul Ninel Peia a lansat un apel către PSD să susțină moțiunea, menționând că social-democrații analizează posibilitatea ieșirii de la guvernare la începutul anului viitor, pe fondul tensiunilor interne și al rezultatelor recente din alegerile locale.

Ilie Bolojan: Vom vedea soliditatea coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută că nu are emoții privind moțiunea de cenzură și că nu se agață de funcție. El a mai spus că problemele cu care se confruntă România nu dispar indiferent de cine deține funcția de premier și trebuie abordate și gestionate: „Indiferent cine este premier și ce majoritate parlamentară avem, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate și nu este un lucru ușor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiții de dezvoltare, de a negocia contracte și așa mai departe”.

Referitor la soliditatea coaliției, premierul a adăugat: „Sigur, vom vedea soliditatea coaliției. Inclusiv în astfel de situații, atunci când e o moțiune de cenzură, se testează cel mai bine.”

