Ce răspuns i-a dat Ilie Bolojan unei deputate AUR care s-a plâns că se fumează în interiorul Parlamentului

Deputata AUR Cristina Emanuela Dascălu a sesizat Guvernul cu privire la fumatul din incinta Parlamentului. Răspunsul oficial transmis de Palatul Victoria clarifică cine are responsabilitatea aplicării legii antifumat.

Cristina Emanuela Dascălu, deputat AUR ales în circumscripția nr. 24 Iași, a adresat o interpelare oficială premierului Ilie Bolojan, reclamând faptul că legislația antifumat este încălcată frecvent în incinta Palatului Parlamentului. În documentul transmis Guvernului, parlamentara susține că fumatul are loc în mod constant pe holuri, pe scări, în birouri și în spații utilizate de personalul administrativ, deși legea interzice explicit acest lucru.

Deputata atrage atenția asupra faptului că tocmai aleșii și funcționarii statului, care ar trebui să ofere un exemplu de respectare a legii, sunt cei care o încalcă. În opinia sa, această situație afectează atât sănătatea celor care lucrează în Parlament, cât și credibilitatea instituției.

Mesajul deputatei a fost transmis la mijlocul lunii noiembrie sub forma unei întrebări parlamentare adresate Guvernului României, în atenția prim-ministrului Ilie Bolojan. Documentul a vizat explicit „respectarea legislației antifumat în incinta Parlamentului României”, iar parlamentara a solicitat un răspuns atât în scris, cât și oral.

Cristina Emanuela Dascălu a invocat Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, subliniind că aceasta interzice fumatul în spațiile publice închise, inclusiv la locul de muncă.

Deputata descrie fumatul ca pe o practică generalizată în Parlament

În textul interpelării, deputata AUR descrie situația din Parlament drept una persistentă și generalizată. Ea afirmă că fumatul are loc nu doar în spații izolate, ci inclusiv pe scări, în holuri și în birouri, zone intens circulate de parlamentari, angajați și vizitatori.

„Deși România dispune de un cadru legislativ clar privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise (Legea nr 349/2002, cu modificările și completările ulterioare), în Parlamentul României se fumează în mod constant, inclusiv pe holuri, în birouri și în spații destinate personalului administrativ, dar cel mai mult pe scări, ceea ce contravine atât legii, cât și normelor elementare de sănătate publică și respect instituțional”, a scris Cristina Emanuela Dascălu în documentul adresat Guvernului.

Deputata i-a cerut premierului Ilie Bolojan să precizeze ce măsuri intenționează să ia Guvernul prin instituțiile cu atribuții de control pentru a asigura respectarea legii antifumat în Parlament. În interpelare sunt menționate explicit Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Poliția Locală și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Totodată, Cristina Emanuela Dascălu a formulat și o întrebare cu caracter moral și instituțional, referitoare la acceptabilitatea încălcării repetate a unei legi chiar în clădirea care ar trebui să fie un simbol al legalității.

„Considerați acceptabil ca în clădirea care ar trebui să fie un exemplu de legalitate și civilizație să se încalce în mod repetat o lege adoptată chiar de această instituție?”, a întrebat deputata.

La mai puțin de o lună de la transmiterea interpelării, Guvernul României a formulat un răspuns oficial în scris. Documentul nu este semnat de premierul Ilie Bolojan, ci de secretarul de stat Nini Săpunaru, responsabil de relația cu Parlamentul în cadrul Guvernului.

În răspuns se precizează că Departamentul pentru relația cu Parlamentul a asigurat informarea prim-ministrului cu privire la conținutul întrebării, însă Guvernul delimitează clar responsabilitățile legale privind aplicarea legislației antifumat.

Executivul invocă prevederile articolului 5 alineatul (1) din Legea nr. 349/2002, potrivit cărora responsabilitatea implementării măsurilor administrative necesare pentru respectarea legislației antifumat revine persoanelor din instituțiile și unitățile care administrează spațiile respective.

„Potrivit prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, responsabilitatea implementării măsurilor administrative necesare respectării legislației în domeniu, revine persoanelor din instituțiile și unitățile care administrează spațiile vizate, prin elaborarea și punerea în aplicare a regulamentelor interne”, se arată în răspunsul transmis deputatei.

Guvernul nu anunță măsuri suplimentare de control și subliniază că aplicarea concretă a legii ține de conducerea instituției care administrează Palatul Parlamentului.

În finalul răspunsului, secretarul de stat Nini Săpunaru include o formulare standard privind relația dintre Guvern și Parlament. „Folosesc acest prilej, doamnă deputat, pentru a vă asigura de întreaga mea disponibilitate și determinare de a respecta obligațiile ce decurg din activitatea de control parlamentar pe calea întrebărilor și interpelărilor și de a asigura o bună relație între Guvern și Parlament”, se mai arată în document.

Legea nr. 349/2002 prevede sancțiuni clare pentru fumatul în spații publice închise. În cazul persoanelor fizice, inclusiv al parlamentarilor, amenzile pot varia între 100 și 500 de lei. În același timp, deținătorul spațiului, în acest caz Parlamentul României, riscă sancțiuni mult mai mari.

Pentru instituție, amenda este de 5.000 de lei la prima abatere și poate ajunge până la 15.000 de lei în cazul repetării faptei. Legea permite fumatul doar în spații special amenajate, în condiții stricte, care nu includ holuri, scări sau birouri.

Cristina Emanuela Dascălu are 56 de ani și este originară din Târgu Neamț. Ea este cunoscută ca scriitoare, poetă, critic literar și cercetător științific, fiind membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Ziariștilor din România.

Din 2024, aceasta se află la primul mandat de deputat în Parlamentul României, ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. În legislativ, deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ și activează și în domeniul politicii externe.