Bolojan, despre sancțiunile aplicabile companiei Lukoil: Termenele au fost amânate până în primăvară

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre sancțiunile aplicabile companiei Lukoil, că termenele au fost amânate până în primăvară, iar România a adoptat legislația care permite guvernului, prin Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere. „România a adoptat legislaţia care permite guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere”, a afirmat acesta, la şantierul Autostrăzii A3.

Întrebat despre situația actuală a problemei cu Lukoil, premierul a afirmat că, în privința sancţiunilor, „termenele au fost amânate până în primăvară”.

Potrivit acestuia, ministerele care sunt responsabile pot interveni direct, în special Ministerul Energiei, care are responsabilități în monitorizarea și gestionarea efectelor sancțiunilor impuse.

Premierul a afirmat recent că există „stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare”, astfel încât aprovizionarea cu benzină şi motorină să funcţioneze chiar şi fără activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti.

Bolojan a reamintit că sancțiunile impuse companiei rusești Lukoil au termene diferite de intrare în vigoare, în funcție de activitatea vizată. În acest sens, sancțiunile care privesc unitatea de rafinare de la Ploiești sunt aplicabile din luna noiembrie.

În același timp, pentru rețeaua de distribuție există un calendar separat, stațiile de carburant urmând să fie vândute până la jumătatea lunii decembrie, conform termenelor stabilite.

Întrebat despre plata salariilor angajaților rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, Bolojan a spus că această chestiune ține exclusiv de deciziile companiei.

Referindu-se la obligațiile angajatorului, premierul a declarat că Lukoil „trebuie să ia deciziile de rigoare” în ceea ce privește personalul, având în vedere sancțiunile și oprirea activității.