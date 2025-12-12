Bolojan, despre sancțiunile aplicabile companiei Lukoil: Termenele au fost amânate până în primăvară
- Raluca Dan
- 12 decembrie 2025, 16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre sancțiunile aplicabile companiei Lukoil, că termenele au fost amânate până în primăvară, iar România a adoptat legislația care permite guvernului, prin Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere. „România a adoptat legislaţia care permite guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere”, a afirmat acesta, la şantierul Autostrăzii A3.
Termenele sancţiunilor aplicate Lukoil, amânate până în primăvară
Întrebat despre situația actuală a problemei cu Lukoil, premierul a afirmat că, în privința sancţiunilor, „termenele au fost amânate până în primăvară”.
Potrivit acestuia, ministerele care sunt responsabile pot interveni direct, în special Ministerul Energiei, care are responsabilități în monitorizarea și gestionarea efectelor sancțiunilor impuse.
„România a adoptat legislaţia care permite guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere, în aşa fel încât România să fie parte a acestor sancţiuni”, a mai declarat șeful Executivului.
Aprovizionarea cu carburanţi, asigurată chiar şi fără activitatea rafinăriei din Ploieşti
Premierul a afirmat recent că există „stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare”, astfel încât aprovizionarea cu benzină şi motorină să funcţioneze chiar şi fără activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti.
Bolojan a reamintit că sancțiunile impuse companiei rusești Lukoil au termene diferite de intrare în vigoare, în funcție de activitatea vizată. În acest sens, sancțiunile care privesc unitatea de rafinare de la Ploiești sunt aplicabile din luna noiembrie.
În același timp, pentru rețeaua de distribuție există un calendar separat, stațiile de carburant urmând să fie vândute până la jumătatea lunii decembrie, conform termenelor stabilite.
Plata salariilor angajaților Petrotel-Lukoil rămâne în responsabilitatea companiei
Întrebat despre plata salariilor angajaților rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, Bolojan a spus că această chestiune ține exclusiv de deciziile companiei.
Referindu-se la obligațiile angajatorului, premierul a declarat că Lukoil „trebuie să ia deciziile de rigoare” în ceea ce privește personalul, având în vedere sancțiunile și oprirea activității.
