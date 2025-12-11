Val de concedieri la compania germană Bosch. Sute de angajați români vor fi dați afară

Gigantul german Bosch va reduce personalul centrului său Bosch Global Business Services din Timișoara, urmând să concedieze 510 dintre cei aproximativ 1.800 de angajați în următorii cinci ani, potrivit profit.ro.

Operațiunea va fi aplicată treptat, până în 2030, și face parte dintr-un plan global al grupului. La nivel mondial, divizia Bosch Global Business Services urmează să renunțe la 3.400 de locuri de muncă.

Angajații afectați activează în special în servicii și operațiuni interne, precum contabilitate, administrativ, resurse umane și diverse servicii de asistență. Reducerea de personal va fi realizată în mare parte prin automatizarea proceselor, fără relocarea angajaților în alte țări.

Conform legislației și contractelor de muncă, angajații vor primi compensații, iar selecția celor care urmează să fie disponibilizați se va face prin proceduri interne, în colaborare cu reprezentanții angajaților. Compania menționează că ajustările vor fi realizate într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social.

Bosch are aproximativ 1800 de angajați la sediul din Timișoara, care se ocupă de operațiunile finaciare și cele de business la nivel global, iar dintre aceștia aproximativ 500 vor fi dați afară. .Luna trecută au fost anunțat concedieri și la fabrica Bosch din județul Cluj. Potrivit informațiilor, până la finalul anului 2025 vor fi desființate 170 de posturi, dintr-un total de de aproximativ 3.300 de angajați.

Aproximativ 9.000 de angajați vor fi disponibilizați în Germania, în special la unitățile de pompe de injecție pentru motoare cu combustie, acționarea motoarelor, componente electronice și în secțiile de transmisii, inclusiv dezvoltare și cercetare. Bosch are în Germania peste 100.000 de angajați.

Conducerea companiei estimează că reducerea costurilor va ajunge la circa 2,5 miliarde de euro pentru a susține planurile de reorganizare. În același timp, Bosch se așteaptă la creșteri de venituri din divizia de mobilitate, prin tehnologii noi, precum direcția electrică, frânele electrice și evoluția software-ului.