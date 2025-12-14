Scoaterea USR de la guvernare. Planurile primarului general Ciprian Ciucu

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că își dorește ca USR să rămână parte din majoritatea Consiliului General și că intenția sa este să colaboreze cu fostul său contracandidat, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Cred că nu mai e timpul de războaie în viitor, cred că nu mai este timpul de declarații belicoase. Îmi doresc ca USR să rămână în această majoritate. Va trebui să vorbesc și cu domnul Vlad Voiculescu, președintele USR București. Dânșii fac parte în acest moment din Consiliul General și au un administrator public cu care vreau să colaborez, domnul Judele.

Mă gândesc la viitor, pentru că Bucureștiul are nevoie de o foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta. În ceea ce privește pe domnul Băluță, intenția mea este să colaborez și să fiu un sprijin pentru toți primarii de sector și să mă ajute la rândul lor. Dacă au probleme și le pot rezolva, vreau să fiu alături de fiecare dintre ei, pentru că sunt primari și au legitimitate a votului primit. Este doar normal să colaborăm între noi”, a declarat Ciucu, la Digi24.

Ciprian Ciucu a declarat că își dorește ca, la finalul acestui an, bugetul Capitalei să fie întocmit împreună cu primarii de sectoare. El propune ca, în anul următor, bugetul să fie elaborat colectiv, pentru a optimiza resursele și a evita confuziile dintre administrațiile locale.

„Mi-ar plăcea ca anul viitor, în octombrie, să ne strângem toți și să facem bugetul împreună pentru anul următor. Hai să vedem, poate ne unim forțele și tu finanțezi și primăria execută sau invers. Să nu ne mai facem bugetele fiecare separat și să nu mai știm unii de alții”, a declarat primarul general.

Primarul a mai spus că partidele din coaliția de guvernare ar trebui să se comporte responsabil și să nu se mai acuze reciproc. „Este o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susțin acest lucru. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, și trebuie să-l punem în aplicare”, a declarat Ciucu.

El a adăugat că modul actual de comunicare între partidele coaliției le face rău tuturor și creează confuzie pentru cetățeni: „Ziua vii la discuții în coaliție, iar seara te duci pe televizor și ataci în toate părțile. Oamenii ce mai înțeleg? Exemplar, eu mi-am dus campania curată, vorbind doar despre ce am făcut și ce vreau să fac”. Ciprian Ciucu a declarat că nu mai este mult timp până când PSD va prelua conducerea guvernului, conform protocolului de rotație a funcției de prim-ministru.