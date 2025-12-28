Politica

Lider PNL: Dacă lipsa cvorumului a fost intenționată, amânarea deciziei CCR ar putea bloca procesul legislativ 

Lider PNL: Dacă lipsa cvorumului a fost intenționată, amânarea deciziei CCR ar putea bloca procesul legislativ Alexandru Muraru. Sursa foto: Facebook/Alexandru Muraru
Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a declarat că, dacă se confirmă că lipsa cvorumului judecătorilor CCR a fost intenționată, amânarea deciziei privind legea pensiilor magistraților indică un „blocaj intenționat, cu efecte directe asupra procesului legislativ”. „Nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale”, a scris deputatul, într-o postare pe Facebook.

Muraru: „Justiţia nu poate funcţiona pe baza absenţei strategice”

Liderul PNL Iași a declarat că un stat de drept nu funcționează pe principiul „evităm votul ca să evităm decizia” și a subliniat că judecătorii CCR „sunt chemați să fie repere de integritate și responsabilitate”.

„Dacă se confirmă că lipsa cvorumului a fost rezultatul unor retrageri deliberate, deşi exista posibilitatea formării unei majorităţi, nu mai vorbim despre o chestiune procedurală. Vorbim despre un blocaj intenţionat, cu efecte directe asupra procesului legislativ şi asupra încrederii publice în stat. Nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale. Justiţia nu poate funcţiona pe baza absenţei strategice, iar instituţiile nu pot fi transformate în ostaticii propriilor membri”, a mai spus deputatul.

„Legea trebuie validată sau respinsă prin argumente juridice”

Muraru a declarat că judecătorii Curții Constituționale ar trebui să dea dovadă de „curaj, verticalitate și asumare” și a subliniat că mandatul CCR nu presupune reprezentare, negociere sau protejarea unor interese profesionale, ci o responsabilitate constituțională.

„Legea trebuie validată sau respinsă prin argumente juridice, nu neutralizată prin inacţiune. Orice altă abordare transformă procedura constituţională într-un exerciţiu de evitare a răspunderii”, a subliniat acesta.

Totodată, liderul PNL Iași afirmă că PSD are o responsabilitate majoră în această situație. „Dacă decizia CCR va continua să pară o sfidare publică sau dacă va conduce la respingerea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, costul politic va fi plătit integral. Gradul de tensiune publică este deja la un nivel critic. Prin urmare, o decizie este obligatorie. Nu pentru un guvern, nu pentru un partid, nu pentru o categorie profesională, ci pentru toţi românii care încă mai cred în dreptate şi onestitate”, a mai scris Muraru.

Judecătorii propuși de PSD au plecat din sală

Ședința în care CCR urma să se pronunțe asupra legii care majorează vârsta de pensionare a magistraților și modifică nivelul pensiilor a început la ora 13:00. După 45 de minute, judecătorii au luat o pauză de 15 minute, iar la revenirea în plen, câteva minute mai târziu, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, propuși de PSD, au părăsit sala și nu s-au mai întors.

La 15 minute după plecarea celor patru, au ieșit din sală și ceilalți judecători, iar decizia a fost amânată pentru 29 decembrie, la ora 10:00. Ședința de astăzi a avut loc după o altă amânare solicitată pe 10 decembrie.

