Tudorel Toader, despre ședința CCR fără cvorum: Nu am mai întâlnit această situație

Tudorel Toader, fost judecător CCR, a afirmat, despre închiderea ședinței Curții Constituționale de astăzi din lipsă de cvorum, după ce cei patru judecători propuși de PSD au părăsit ședința și Curtea a rămas cu un judecător mai puțin decât prevede regulamentul, că situația este una atipică. „Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația în care 4 judecători să nu participe la ședință”, a spus acesta, pentru HotNews.

Fostul judecător CCR a declarat că legislația nu prevede o limită a numărului de amânări pe care Curtea Constituțională le poate decide în cazul unui proiect de lege. „Nu există un termen, nu există o regulă prin care să fie limitate amânările deciziei curții. Teoretic, putem asista la o nouă sau la alte amânări”, a spus acesta.

Cu toate acestea, el a subliniat că situația de astăzi, în care patru judecători au părăsit sala de ședință, lăsând Curtea fără cvorum și obligând la amânarea ședinței pentru a doua zi, este una pe care nu a mai întâlnit-o niciodată.

El a subliniat că o decizie poate fi adoptată chiar dacă unii judecători boicotează ședințele, cu condiția ca în sală să fie prezenți cel puțin șase judecători. „Este cvorumul de ședință, cum se spune, cu 5 voturi poate fi adoptată o decizie”, a mai spus Tudorel Toader.

Cu toate acestea, fostul ministru al Justiției nu exclude posibilitatea ca cei patru judecători care au părăsit sala astăzi să nu participe nici la ședința de mâine.

„Nu exclud, dar iau în calcul perspectiva adoptării unei decizii. Și repet, cu șase judecători în sală, cu cinci voturi într-un sens, decizia poate fi adoptată”, a spus acesta.

Ședința în care era de așteptat ca CCR să decidă asupra legii care crește vârsta de pensionare a magistraților și modifică cuantumul pensiilor a început la ora 13:00. După 45 de minute, judecătorii Curții au luat o pauză de 15 minute. Ei s-au întors în sala de plen, însă, câteva minute mai târziu, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, propuși de PSD, au părăsit sala de judecată și nu s-au mai întors.

La 15 minute după plecarea celor patru judecători, au părăsit sala și ceilalți membri ai Curții, iar decizia a fost amânată pentru 29 decembrie, la ora 10:00. Ședința de astăzi a avut loc, la rândul ei, în urma unei amânări solicitate pe 10 decembrie.

Gheorghe Stan - fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), numit în 2019 membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților, la propunerea PSD.

Cristian Deliorga - judecător CCR din 2019, numit de Senat la propunerea PSD. Între 1982 și 2006 a fost procuror în mai multe parchete din județul Constanța, iar ulterior a devenit judecător. A devenit cunoscut după ce a pronunțat sentința de condamnare la închisoare a lui Mircea Băsescu.

Bogdan Licu - judecător CCR din 2022, numit la propunerea PSD prin votul Camerei Deputaților. Anterior, a fost vicepreședinte al CSM și a ocupat, pe rând, funcțiile de prim adjunct al procurorului general, adjunct al procurorului general, delegat în funcția de procuror general și prim adjunct al procurorului general.

Mihai Busuioc – judecător al Curții Constituționale a României (CCR), numit de Senat la propunerea PSD în iulie 2025. În ultimii 15 ani, a ocupat funcții de conducere în mai multe instituții, printre care Curtea de Conturi, Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. De asemenea, a fost secretar general al Guvernului.