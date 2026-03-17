Cât trebuie să plătești pentru montarea unui sistem de supraveghere video acasă

Montarea unui sistem de supraveghere video pentru locuință poate porni de la câteva sute de lei și poate trece de 2.000-3.000 de lei, în funcție de tipul camerelor, numărul lor, metoda de stocare și costul montajului.

Pentru o curte mică sau pentru supravegherea porții, a aleii și a unei laturi a casei, un sistem cu două camere poate porni de la aproximativ 480 de lei.

În zona kiturilor cu patru camere, ofertele afișate de magazine online arată prețuri de la circa 600 de lei pentru variantele de bază și urcă spre 1.300-1.800 de lei pentru sisteme mai bine echipate, cu hard disk inclus, rezoluție mai mare, microfon sau iluminare suplimentară pe timp de noapte.

Pentru proprietăți mai mari, sistemele cu opt camere depășesc frecvent 1.500 de lei și pot ajunge la peste 2.200-3.400 de lei, în funcție de specificații și capacitatea de stocare.

În multe cazuri, costul echipamentelor nu este partea cea mai mare a facturii finale. Pentru montarea unei singure camere, costurile pot începe de la aproximativ 100-200 de lei pentru camerele cu lentilă fixă și 200-350 de lei pentru cele cu lentile varifocale.

La nivel de kit, o ofertă de manoperă pentru instalarea unui sistem cu patru camere poate începe de la 1.200 de lei, iar pentru opt camere de la 2.420 de lei. Platformele de servicii arată, la rândul lor, intervale largi: de la aproximativ 280 de lei pentru lucrări simple până la câteva mii de lei pentru sisteme mai ample.

Prețul crește atunci când proprietarul alege camere de 5 MP sau 8 MP, modele cu IR mai puternic, iluminare duală, microfon încorporat ori stocare pe hard disk de 1 TB, 2 TB sau 4 TB. Se adaugă și diferența dintre sistemele simple, fără hard disk, și cele complete, pregătite pentru înregistrare continuă.

În ofertele din piață se observă clar această diferență: un sistem exterior de bază cu patru camere poate fi listat la 730-785 de lei, în timp ce variantele cu HDD de 1 TB și funcții suplimentare sar de 1.280-1.700 de lei.

În practică, pentru o locuință la curte care are nevoie de supraveghere la poartă, în zona intrării și pe două laturi ale casei, un buget de început poate fi de aproximativ 1.200-1.800 de lei dacă se alege un kit de bază și un montaj simplu.

Dacă sistemul include patru camere mai bune, hard disk, cablare mai lungă și montaj complet, costul total poate trece de 2.000-3.000 de lei. Pentru curți mari, anexe, garaj și mai multe puncte de acces, sistemele cu opt camere și montajul aferent duc ușor factura spre 4.000-5.000 de lei sau chiar mai mult.