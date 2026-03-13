Cum arată viața în cea mai îngustă casă din lume

Între două clădiri din Varșovia se află o construcție neobișnuită, care are doar 92 de centimetri lățime în cel mai îngust punct și 152 de centimetri în cel mai lat, iar suprafața utilă ajunge la aproximativ 14 metri pătrați. Clădirea este cunoscută drept cea mai îngustă casă din lume și poartă numele Keret House.

Arhitectul polonez Jakub Szczesny a proiectat casa prin biroul său de arhitectură Centrala. Deși seamănă cu o locuință obișnuită, construcția este clasificată oficial drept „instalație artistică”, deoarece nu respectă toate normele de construcție din Polonia. Chiar și așa, spațiul este folosit atât pentru locuit, cât și pentru activități de creație.

Keret House se află între două imobile, la adresele 22 Chlodna Street și 74 Zelazna Street. Construcția ocupă spațiul îngust rămas liber între o clădire veche, din perioada de dinaintea războiului, și un bloc de apartamente mai nou.

Ideea a apărut în 2009, la festivalul WolaArt, ca un concept artistic greu de realizat. Spațiul foarte îngust, infrastructura dificilă și problemele legale și financiare au ridicat numeroase obstacole. Proiectul a prins însă contur cu sprijinul Primăriei din Varșovia și al Fundației Poloneze de Artă Modernă.

Deși are o lățime foarte mică, casa este organizată pe două niveluri și include un dormitor, o mică bucătărie, o baie și o zonă de living. Spațiul este amenajat eficient, astfel încât fiecare centimetru să fie folosit.

Interiorul este vopsit complet în alb, ceea ce creează impresia unui spațiu mai luminos și mai deschis. Casa are două ferestre fixe, iar lumina naturală pătrunde și prin panourile translucide din sticlă care formează pereții.

Accesul în casă se face printr-o scară retractabilă, care, atunci când este strânsă, devine parte din zona de living. Pentru a ajunge la etaj, locatarii folosesc o scară similară celor utilizate pentru accesul în poduri. Din cauza dimensiunilor reduse, bucătăria include doar un frigider foarte mic, destinat pentru două băuturi. Electricitatea este furnizată din clădirea vecină, iar construcția dispune de un sistem propriu de apă și canalizare, fără legătură directă cu rețeaua publică.

Casa poartă numele scriitorului și regizorului israelian Etgar Keret, primul ei locatar. Pentru acesta, locuința are și o semnificație personală puternică. Părinții săi au pierdut membri ai familiei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când Polonia se afla sub ocupația Germaniei naziste. El a descris perioada petrecută în această casă drept un memorial intim dedicat familiei sale.

Keret House nu este doar o locuință, ci și un spațiu destinat artiștilor. Aici sunt invitați tineri creatori, scriitori și intelectuali din diferite țări, care pot lucra o perioadă într-un cadru neobișnuit.