Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate

Autoritățile italiene au intervenit vineri dimineață la principalul tribunal din Milano după ce mai multe apeluri telefonice au semnalat existența unei bombe în clădire, potrivit ANSA.

Situația a determinat evacuarea completă a Palatului de Justiție și suspendarea tuturor audierilor programate în acea zi, în timp ce forțele de ordine au demarat verificări pentru a stabili dacă amenințarea este reală.

Potrivit primelor informații, apelurile au fost primite de poliție și de birourile judiciare, iar persoana sau persoanele care au sunat au afirmat că în clădire ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv.

În urma alertelor, polițiștii, pompierii și echipele specializate în dezamorsarea bombelor au fost mobilizate la fața locului pentru a verifica fiecare nivel al clădirii.

Potrivit relatării inițiale a agenției ANSA, „Palatul principal de justiție din Milano a fost evacuat vineri după ce poliția și birourile de justiție au primit numeroase apeluri care anunțau că o bombă fusese plantată acolo.”

De asemenea, „audierile au fost suspendate în timp ce poliția a verificat clădirea."

Primele informații arată că autoritățile au primit mai multe apeluri telefonice într-un interval scurt de timp, în cursul dimineții de vineri. Aceste apeluri ar fi fost efectuate între orele 08:20 și 09:00, fiind direcționate către numărul unic de urgență din Italia.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, în total ar fi fost efectuate patru apeluri telefonice în care s-a semnalat prezența unei bombe în interiorul tribunalului. Două dintre apeluri ar fi fost mute, în timp ce în celelalte s-ar fi făcut referire explicită la existența unui dispozitiv exploziv.

Investigatorii au constatat că apelurile proveneau de la numere care nu puteau fi apelate înapoi. Acestea ar putea aparține unor telefoane configurate doar pentru apeluri de ieșire sau unor dispozitive temporare, folosite pentru a evita identificarea apelantului.

În una dintre convorbiri, persoana de la celălalt capăt al firului ar fi spus explicit: „c'è una bomba in tribunale”, mesaj care în română înseamnă „există o bombă în tribunal”.

Autoritățile au tratat apelurile ca pe o amenințare reală, activând procedurile de securitate pentru situații de urgență.

După primirea apelurilor, conducerea instituțiilor judiciare și poliția au decis evacuarea imediată a clădirii Palatului de Justiție din Milano, situată pe Corso di Porta Vittoria.

Decizia a fost luată de mai mulți oficiali din sistemul judiciar, printre care procurorul șef din Milano, procurorul general, președintele tribunalului și președintele curții de apel. În urma deciziei, sute de persoane aflate în interiorul clădirii – judecători, procurori, avocați, personal administrativ și cetățeni – au fost evacuate.

Palatul de Justiție din Milano are șapte etaje, iar toate activitățile din interior au fost suspendate în timpul intervenției. „Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, sono uscite dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese”, au relatat surse citate de presa italiană.

Un allarme bomba al tribunale di Milano e l'evacuazione. Polizia e Vigili del fuoco stanno intervenendo al Palazzo di Giustizia dopo una telefonata, di un uomo con accento straniero, in cui annunciava la presenza di un ordigno. Intorno al tribunale sono in corso le verifiche pic.twitter.com/Yhhxkf4Aqo — L'Espresso (@espressonline) March 6, 2026

Evacuarea s-a desfășurat în jurul orei 10:30, după ce autoritățile au decis că este necesară verificarea completă a clădirii.

După evacuare, zona din jurul tribunalului a fost securizată de poliție și carabinieri. În operațiune au fost implicate echipe specializate în dezamorsarea dispozitivelor explozive, dar și unități canine antrenate pentru detectarea explozivilor.

Verificările au fost efectuate sistematic, inclusiv în birouri, săli de judecată, coridoare și alte spații din clădire.

În paralel, pompierii au fost mobilizați la fața locului pentru a interveni în cazul în care ar fi fost identificat un dispozitiv exploziv sau alte elemente suspecte.

Autoritățile au blocat temporar accesul în anumite străzi din apropierea tribunalului, iar oamenii aflați în zonă au fost rugați să se îndepărteze până la finalizarea verificărilor.

Conform presei italiene, operațiunea a fost tratată cu maximă seriozitate, deoarece amenințările de acest tip sunt evaluate întotdeauna ca potențial reale până la finalizarea tuturor controalelor.

În urma alertei, toate audierile și activitățile programate în acea zi au fost suspendate.

În clădirea tribunalului din Milano au loc zilnic zeci de procese civile și penale, iar evacuarea a determinat întreruperea temporară a activității judiciare.

Personalul instanțelor și avocații au fost nevoiți să părăsească birourile, iar persoanele care aveau programate audieri au fost informate că acestea vor fi reprogramate ulterior.

Tribunale di Milano svuotato per allarme bomba. C'è un discreto casino. pic.twitter.com/JYzpStRve2 — Segnali di ripresa (@Brunomgiordano) March 6, 2026

Potrivit relatărilor, planul de urgență al instituțiilor judiciare a fost activat imediat după primirea apelurilor, ceea ce a permis evacuarea rapidă și ordonată a clădirii.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a identifica persoana sau persoanele care au efectuat apelurile.

Investigatorii analizează datele tehnice ale apelurilor și încearcă să stabilească de unde au fost efectuate acestea.

Potrivit primelor informații, vocea din telefon ar fi avut un accent străin, însă comunicarea ar fi fost dificil de înțeles din cauza interferențelor și a duratei scurte a convorbirii.

De asemenea, nu există indicii că apelurile ar fi fost însoțite de revendicări sau de alte mesaje care să indice o motivație politică sau ideologică.

Autoritățile nu au comunicat până în acest moment dacă există suspecți sau piste concrete în anchetă.

Incidentul de la tribunalul din Milano are loc într-un context în care autoritățile italiene au gestionat în ultimii ani mai multe alarme cu bombă în instituții publice.

Potrivit relatărilor din presă, alerta de la Milano este „unul dintre mai multe alarme cu bombă declanșate în ultimele zile între Milano și Roma în sedii instituționale.”

În multe cazuri, astfel de alarme s-au dovedit a fi false, însă procedurile de securitate impun verificarea completă a clădirilor și evacuarea persoanelor pentru a preveni orice risc.

Autoritățile italiene tratează aceste amenințări cu maximă precauție, în special atunci când sunt vizate instituții judiciare sau administrative.