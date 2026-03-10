Varșovia ridică un scut aerian anti-drone la frontiera cu Belarus și Rusia

Polonia pregătește implementarea unui amplu sistem de apărare aeriană destinat combaterii dronelor de-a lungul frontierei sale estice, într-un proiect estimat la peste două miliarde de euro, potrivit publicației The Baltic Santinel.

Inițiativa marchează o schimbare strategică majoră, autoritățile de la Varșovia considerând incursiunile aeriene drept o realitate permanentă de securitate, nu incidente izolate.

Unul dintre primele elemente ale acestui sistem este un turn de observație ridicat în apropierea râului Svisloch, la câțiva kilometri de granița Poloniei cu Belarus. Pe structura recent construită sunt instalate senzori, antene și echipamente electronice menite să detecteze activități aeriene suspecte.

Oficialii polonezi afirmă că această instalație va deveni în curând unul dintre primele noduri operaționale ale așa-numitului „zid al dronelor”, un sistem conceput pentru a monitoriza și contracara amenințările aeriene de mică altitudine.

Planul pentru sistemul anti-drone a fost confirmat oficial la 27 decembrie, când reprezentanți ai autorităților de apărare au anunțat construirea unei rețele complexe de apărare aeriană de-a lungul graniței estice. Proiectul ar urma să devină parțial operațional în aproximativ șase luni, iar implementarea completă este estimată să fie finalizată în aproximativ doi ani.

Programul se adaugă investițiilor deja alocate pentru inițiativa „East Shield”, destinată consolidării frontierei terestre cu Belarus și Rusia, inclusiv enclava Kaliningrad. Pentru acest program au fost bugetate aproximativ 2,2 miliarde de euro.

Dacă „East Shield” se concentrează pe fortificații terestre, poziții defensive și blocarea mobilității la sol, sistemul anti-drone urmărește să limiteze utilizarea spațiului aerian de către adversari.

Autoritățile poloneze precizează că proiectul nu constă într-un singur echipament, ci într-o combinație de tehnologii integrate. Sistemul ar urma să includă senzori de detecție, echipamente de război electronic, arme cu rază scurtă de acțiune, tunuri și sisteme de rachete, toate conectate la o infrastructură comună de comandă și control.

În multe situații, neutralizarea dronelor ar urma să se bazeze pe bruiaj electronic. Această metodă permite dezactivarea sau devierea dronelor fără utilizarea muniției reale, reducând riscurile în zonele populate.

Oficialii au subliniat că sistemul este conceput pentru a descuraja activități precum supravegherea aeriană neautorizată, testarea apărării sau presiunea psihologică exercitată asupra zonelor de frontieră.

Necesitatea unui astfel de sistem a devenit evidentă după o serie de incidente în care drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian al Poloniei și al altor state NATO. Aceste episoade au scos în evidență faptul că sistemele de apărare proiectate pentru rachete sau aeronave nu sunt întotdeauna eficiente împotriva dronelor mici, care pot zbura la altitudine joasă și pot apărea sau dispărea rapid.

Un incident major a avut loc la 10 septembrie 2025, când mai multe drone de război au intrat în spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei. Unele au fost interceptate, însă evenimentul a evidențiat vulnerabilitățile existente.

Responsabilitatea formală pentru securitatea frontierei poloneze revine Poliției de Frontieră, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne. Totuși, utilizarea sistemelor de apărare cu rachete sau tunuri implică direct forțele armate.

În ultimii ani, autoritățile de la Varșovia au început să clarifice distribuția responsabilităților. Armata ar urma să gestioneze infrastructura defensivă și capabilitățile de luptă de-a lungul frontierei, sprijinind Poliția de Frontieră în operațiunile din timp de pace.

Conform declarațiilor publice asociate Ministerului Apărării Naționale, decizia legală de a folosi arme pentru doborârea unei drone revine comandantului Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, în timp ce operatorii aleg mijloacele tactice adecvate după primirea autorizației.

Polonia intenționează să instituționalizeze securitatea frontierei până în 2028, prin crearea unei componente militare dedicate protecției graniței. Noua structură ar urma să utilizeze unități teritoriale și operaționale pentru a menține o prezență militară permanentă în estul țării.

Planurile includ și dezvoltarea unor centre logistice în localitățile de frontieră, unde vor fi pre-poziționate echipamente pentru intervenții rapide în cazul unor incidente.

Inițiativa Poloniei este urmărită cu interes de statele baltice — Estonia, Letonia și Lituania — care se confruntă cu provocări similare. Aceste țări dezvoltă la rândul lor sisteme de detectare și neutralizare a dronelor, însă la scară mai redusă.

Experiența Poloniei arată că apărarea împotriva dronelor nu depinde doar de tehnologie, ci și de structuri clare de comandă, schimb de date și autorități legale pentru intervenție rapidă.

În toate cele trei state baltice, dezbaterile actuale se concentrează asupra aceleiași probleme: cine este responsabil pentru lanțul „detectare–decizie–acțiune” atunci când o dronă suspectă intră în spațiul aerian și când poate fi autorizată utilizarea forței.