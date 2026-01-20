Zelenski anunță un nou sistem de apărare antiaeriană în Ucraina. Va include grupuri mobile de foc și drone interceptoare

Forțele armate ale Ucrainei pregătesc introducerea unei noi componente în sistemul de apărare antiaeriană, concepută să schimbe modul actual de funcționare, prin utilizarea unor unități mobile mici dotate cu drone interceptoare. Anunțul a fost făcut pe 19 ianuarie de președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care autoritățile anticipează noi atacuri rusești de amploare, potrivit Reutes.

Ucraina continuă să se confrunte cu urmările valului de lovituri rusești de la începutul lunii ianuarie, atacuri care au lăsat fără curent electric și încălzire mii de blocuri de locuințe, în special în capitala Kiev.

În ultimele luni, Zelenski a insistat constant asupra necesității consolidării apărării antiaeriene a țării, inclusiv prin creșterea sprijinului oferit de aliații occidentali ai Ucrainei.

„Va exista o nouă abordare privind utilizarea apărării antiaeriene de către Forțele Aeriene, care va include grupuri mobile de foc, drone interceptoare și alte mijloace de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune. Sistemul va fi transformat”, a declarat Zelenski în mesajul său video nocturn.

Președintele ucrainean a anunțat totodată numirea unui nou adjunct al comandantului Forțelor Aeriene, Pavlo Yelizarov, care va avea rolul de a coordona și dezvolta această nouă direcție în apărarea antiaeriană.

De la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022, Ucraina și-a extins rapid capacitatea internă de producție a dronelor. Autoritățile de la Kiev au subliniat în mod repetat importanța dronelor interceptoare, considerate o variantă eficientă și rentabilă pentru a contracara atacurile rusești.

În declarațiile sale, Zelenski le-a cerut ucrainenilor să rămână „extrem de vigilenți” în fața unor noi atacuri care ar putea avea loc în perioada următoare.

„Rusia s-a pregătit pentru un atac, un atac masiv, și așteaptă momentul potrivit pentru a-l lansa”, a spus el, cerând fiecărei regiuni „să fie pregătită să reacționeze cât mai rapid și să ajute populația”.

Atât Zelenski, cât și ministrul de externe Andrii Sybiha au avertizat, în weekend, că serviciile de informații ucrainene au identificat activități de recunoaștere rusești asupra unor obiective precise, în special stații electrice care alimentează centralele nucleare.

Președintele a mai precizat că i-a cerut prim-ministrului Iulia Svirîdenko să adopte, în cursul acestei săptămâni, decizii legate de problemele generate de atacurile recente. Printre acestea se numără și acordarea unor bonusuri pentru zeci de mii de membri ai echipelor de intervenție implicate în refacerea sistemelor de încălzire și alimentare cu energie electrică.