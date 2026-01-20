International

Atac rusesc cu drone în Kiev. Alimentarea cu energie electrică şi apă a fost întreruptă

Atac rusesc cu drone în Kiev. Alimentarea cu energie electrică şi apă a fost întreruptăSursă foto: X.om
Un atac cu drone şi rachete lansat marţi dimineaţa de forţele ruse asupra Kievului a provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă în capitala Ucrainei, a anunţat primarul oraşului, potrivit Kyiv Independent.

Atacuri asupra infrastructurii energetice din Kiev, în plină iarnă

Rusia a atacat Kievul şi alte oraşe ucrainene cu rachete balistice şi drone în noaptea de 20 ianuarie, în condiţiile în care Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute şi o criză energetică tot mai gravă.

Capitala ucraineană traversează cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei ruse pe scară largă, ca urmare a atacurilor constante asupra infrastructurii energetice. Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgenţă în sectorul energetic la 14 ianuarie, pe fondul intensificării atacurilor.

Întreruperi ale utilităţilor în estul Kievului

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Dnipro a provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă. O clădire nerezidenţială a fost lovită, iar o persoană a fost rănită, potrivit acestuia.

Atac rusesc în Kiev

Sursă foto: X.com

Canale de ştiri neoficiale de pe Telegram au publicat imagini cu blocuri de apartamente înalte rămase în întuneric. Şeful administraţiei militare a capitalei, Tymur Tkachenko, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată şi mai multe maşini au fost incendiate.

Alerte aeriene extinse în mai multe regiuni ale Ucrainei

Forţele aeriene ucrainene au emis avertismente privind rachete balistice pentru regiunile Kiev, Dnipropetrovsk şi Vinniţia, iar armata a anunţat decolarea bombardierelor ruseşti MiG-31, purtătoare de rachete hipersonice Kinjal. Ulterior, a fost raportat un al doilea val de drone care se apropia de Kiev în jurul orei 5.00, iar rachete au fost semnalate și la ora 6.30.

Alarmele aeriene au fost declanşate încă din seara precedentă în Kiev şi în alte regiuni, inclusiv în zona Odesa. Primarul Vitali Klitschko a anunţat rănirea unei persoane în districtul Dniprovskyi, iar preşedintele Volodimir Zelenski avertizase anterior că Rusia pregăteşte un atac de amploare asupra Ucrainei, care ar putea viza infrastructura energetică, inclusiv obiective legate de centralele nucleare.

