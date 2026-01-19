Ucraina avertizează: Moscova își crește masiv producția de arme și drone

Comandantul forțelor armate din Ucraina, Oleksandr Syrskyi, a declarat că Rusia nu arată niciun semn de deschidere către negocieri de pace, concentrându-se în schimb pe creșterea capacităților militare, inclusiv prin producția masivă de drone, relatează Reuters.

Syrskyi a avertizat că armata rusă plănuiește să atingă un ritm de producție de până la 1.000 de drone pe zi. „Observăm o intensificare a activităților ofensive ale inamicului, o creștere a numărului de unități militare și a producției de arme de atac, rachete și drone”, a declarat Syrskyi.

Potrivit acestuia, în prezent Rusia produce zilnic 404 drone Shahed, de origine iraniană, iar intenția autorităților ruse este de a dubla acest număr, ceea ce ar ridica semnificativ capacitatea ofensivă.

Comandantul ucrainean a subliniat că armata de la Kiev trebuie să intervină activ pentru a împiedica aceste planuri, provocând pierderi care să creeze condițiile necesare pentru negocieri viitoare.

„Nimeni nu va încheia un acord cu o parte slabă”, a explicat Syrskyi, evidențiind importanța rezilienței și a reacției militare eficiente.

Syrskyi a evidențiat și succesul tacticii „loviturilor profunde” a armatei ucrainene, care a permis neutralizarea a 719 ținte strategice și pagube estimate la 15 miliarde de dolari, în special în industria petrolieră a Rusiei. Această strategie rămâne, în opinia sa, unul dintre punctele forte ale armatei ucrainene.

Syrskyi a mai explicat că Ucraina a dezvoltat rapid producția proprie de drone după invazia Rusiei în februarie 2022 și intenționează să continue să îmbunătățească aceste capacități. În același timp, forțele ucrainene pun accent pe dezvoltarea „dronelor de interceptare” ca soluție eficientă și economică pentru contracararea atacurilor cu drone, evitând astfel costurile ridicate ale rachetelor.

Comandantul a recunoscut că Rusia are potențialul de a mobiliza mai mulți soldați, dar a observat o creștere semnificativă a eficienței mobilizării în ultimele luni, datorată funcționării mai bune a centrelor de recrutare și unui tratament mai atent al militarilor mobilizați.

Syrskyi a precizat că pierderile armatei ucrainene în 2025 au scăzut cu 13% față de anul precedent, în timp ce pierderile inamicului au crescut considerabil.