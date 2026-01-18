Încă o provocare din Rusia. Drone militare în apropierea României, avioane F-16 în stare de alertă

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj de avertizare RO-Alert, ca urmare a unui nou atac cu drone desfășurat asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Informația a fost transmisă de reprezentanții Ministerul Apărării Naționale, care au precizat că situația a fost monitorizată prin mijloacele de supraveghere aeriană aflate în dotarea armatei române.

Incidentul s-a produs în contextul continuării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării, regiune aflată în proximitatea graniței României. Autoritățile române au subliniat că nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemele radar au identificat mai multe drone aparținând Federația Rusă, care se aflau în spațiul aerian al Ucraina, la aproximativ 10 kilometri nord de frontiera cu România.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România”, au transmis oficialii MApN.

În urma acestei detectări, au fost activate procedurile standard de reacție, care includ evaluarea situației și pregătirea mijloacelor aeriene pentru monitorizare.

Conform comunicatului oficial, două aeronave de luptă F-16, aparținând Baza 86 Aeriană Fetești, au primit ordin de pregătire pentru o misiune de monitorizare aeriană. Decizia a fost luată în contextul evoluției țintelor detectate de radare în apropierea spațiului aerian românesc.

„Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Oficialii au menționat că, după dispariția dronelor de pe sistemele radar, nu a mai fost necesară decolarea aeronavelor.

În paralel cu monitorizarea situației aeriene, autoritățile au decis informarea populației din nordul județul Tulcea prin intermediul sistemului RO-Alert. Mesajul de avertizare a fost transmis la ora 01.21, iar starea de alertă a fost ridicată la ora 01.40.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata incidentului, nu au fost constatate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și că situația a fost gestionată conform procedurilor în vigoare.

De la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, autoritățile române au raportat peste 70 de atacuri cu drone desfășurate în apropierea frontierei României, în special în zona Dunării. Aceste incidente au determinat, în mai multe rânduri, activarea măsurilor de supraveghere aeriană și avertizarea populației din regiunile limitrofe.