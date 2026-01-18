Fără semnale de pace. Rusia își continuă atacurile asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat duminică faptul că Rusia continuă să vizeze sistemul energetic ucrainean, inclusiv infrastructura care deservește centralele nucleare, în contextul intensificării atacurilor asupra rețelei de producere și distribuție a energiei, conform The Kyiv Independent.

Potrivit liderului de la Kiev, autoritățile ucrainene nu observă semnale care să indice o intenție a Kremlinului de a reduce intensitatea conflictului sau de a respecta eventuale acorduri.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a afirmat Volodîmîr Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că există date care indică pregătiri pentru noi lovituri rusești asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor ce asigură funcționarea centralelor nucleare.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare.

Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski.

Declarațiile au fost făcute după o informare primită de la Oleh Ivașcenko, noul șef al serviciului ucrainean de informații militare, numit recent în funcție.

În paralel cu evoluțiile de pe front, Ucraina continuă demersurile diplomatice. Kirîlo Budanov, fostul șef al serviciului de informații militare, desemnat între timp șef al administrației prezidențiale, a confirmat sosirea sa în Statele Unite pentru discuții legate de propuneri de pace.

Budanov urmează să se întâlnească, alături de negociatorii ucraineni Rustem Umerov și Davîd Arakhamia, cu emisarul american Steve Witkoff, Jared Kushner și secretarul armatei SUA, Dan Driscoll.

Potrivit lui Zelenski, delegația ucraineană a fost însărcinată să finalizeze propunerile privind garanțiile de securitate și redresarea economică.

În cazul în care acestea vor fi acceptate de partea americană, un acord ar putea fi semnat săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

În același timp, Rusia nu a indicat că ar accepta un acord de pace fără cedarea integrală a regiunii Donbas.

Autoritățile ucrainene au raportat noi victime în urma atacurilor rusești. În regiunea Harkiv, cel puțin două persoane au fost ucise și mai multe rănite. Primarul orașului Harkiv, Ihor Terehov, a declarat că un atac asupra unei instalații de infrastructură critică din zona industrială ar putea afecta alimentarea cu energie și încălzirea.

Un alt atac a vizat o locuință din Harkiv, unde o femeie de 20 de ani a fost ucisă. În satul Borivske, o femeie de 52 de ani a murit după ce o dronă a lovit o stație de transport public. În regiunea Sumî, un atac aerian asupra unui cartier rezidențial a rănit trei femei și un copil și a avariat 15 clădiri.

Ministerul Energiei a anunțat că infrastructura energetică din regiunile Kiev și Odesa a fost lovită în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar peste 20 de localități din regiunea Kiev au rămas fără electricitate.

Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să intensifice importurile de electricitate și achiziția de echipamente suplimentare. Ministrul energiei, Denîs Șmîhal, a precizat că companiile de stat Ukrzaliznîția, Naftogaz și Ukroboronprom au fost solicitate să achiziționeze de urgență energie electrică pentru a acoperi cel puțin 50% din consum.

Totodată, Șmîhal a anunțat sprijin suplimentar din partea Lituaniei.

„În plus, am primit peste 2.000 de panouri solare, diverse echipamente şi utilaje de la prietenii noştri lituanieni”, a spus oficialul ucrainean, menționând și contribuția de 5,7 milioane de euro la fondul de sprijin energetic al Ucrainei.