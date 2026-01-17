Topul armatelor lumii în 2025. Ucraina urcă spectaculos, România rămâne în afara elitelor

Platforma de analiză militară Global Firepower a publicat clasamentul pentru anul 2025 al celor mai puternice armate din lume, realizat pe baza indicelui PowerIndex.

Evaluarea include 145 de state și oferă o imagine de ansamblu asupra capacităților militare convenționale, fără a lua în calcul arsenalul nuclear.

Rezultatele arată schimbări relevante în ierarhia globală, inclusiv intrarea Ucrainei în primele 20 de poziții, în timp ce România se situează la o distanță considerabilă față de acest grup.

Clasamentul este construit pe baza a peste 60 de indicatori, care includ bugetele de apărare, efectivele de militari activi și rezerviști, capacitățile aeriene, navale și terestre, infrastructura, accesul la resurse naturale și capacitatea logistică.

Conform metodologiei, „un scor mai apropiat de 0 indică o capacitate militară mai ridicată”. Armele nucleare nu sunt incluse în calcul, pentru a păstra comparația la nivel convențional.

Analiza subliniază faptul că armata a fost, în timp, un catalizator pentru dezvoltări tehnologice majore, de la sisteme autonome și inteligență artificială până la războiul cibernetic.

În timp ce unele state au integrat rapid aceste tehnologii, altele au întâmpinat dificultăți în adaptare. De asemenea, dimensiunea populației rămâne un factor important, statele foarte populate având avantaje în ceea ce privește resursa umană, în timp ce unele țări nu dispun deloc de forțe armate permanente.

În fruntea clasamentului se află Statele Unite, cu un PowerIndex de 0,0744, urmate de Rusia și China, ambele cu un scor de 0,0788. Topul continuă cu India, Coreea de Sud, Regatul Unit, Franţa, Japonia, Turcia și Italia. Aceste state se remarcă prin combinații diferite de bugete ridicate, infrastructură dezvoltată și capacități aeronavale semnificative.

Ucraina ocupă locul 20, cu un PowerIndex de 0,3755, poziție obținută pe fondul extinderii efectivelor militare și al consolidării capacităților terestre în contextul conflictului cu Rusia.

Potrivit clasamentului, „Ucraina se află pe locul 20, cu unul dintre cele mai mari efective militare din Europa”, în timp ce pierderile navale și presiunea asupra resurselor rămân factori limitativi.

România se situează pe locul 51 la nivel mondial. Clasamentul indică faptul că această poziție este influențată de dimensiunea personalului militar activ și de dificultățile legate de recrutare și retenție.

Cheltuielile de apărare au depășit pragul de 2% din PIB, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO, iar fondurile sunt direcționate către programe de modernizare pe termen lung.

Forțele aeriene române se află într-un proces de modernizare, prin introducerea avioanelor F-16 și planuri pentru F-35. Forțele terestre folosesc în continuare echipamente de proveniență sovietică sau modernizate local, alături de programe noi, precum transportoarele Piranha V.

Forțele navale sunt menționate ca fiind una dintre cele mai slabe componente, în lipsa unor nave moderne multifuncționale, proiectele de achiziție fiind amânate.

Pentru statele din regiune, clasamentul arată astfel:

Polonia ocupă locul 21,

Ungaria se află pe locul 55,

Bulgaria pe 62,

Serbia pe 63,

Republica Moldova pe locul 134.

Deși metodologia are limite, clasamentul oferă „o imagine utilă asupra echilibrului convențional de forțe la nivel global”, potrivit Business Insider. În cazul României, poziția reflectă un stadiu intermediar al procesului de modernizare, cu investiții în derulare și efecte estimate pentru anii următori.