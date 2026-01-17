Interferențe GPS și activități militare. Nivelul de alertă crește pentru zborurile comerciale deasupra Americii Centrale

Administrația Federală de Aviație (FAA) din Statele Unite a transmis vineri o serie de avertizări către companiile aeriene cu privire la necesitatea de a fi prudente atunci când operează zboruri peste Mexic, țările din America Centrală și unele regiuni din America de Sud, din cauza riscurilor asociate activităților militare posibile și interferențelor cu sistemul de poziționare GPS. Avertizările sunt valabile pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 16 ianuarie 2026, potrivit agenției Reuters.

FAA a declarat că a emis o serie de notificări pentru piloți (Notices to Airmen – NOTAM) care acoperă spațiul aerian al Mexicului, altor țări din America Centrală, precum și al Ecuadorului și Columbiei, inclusiv anumite porțiuni din spațiul aerian de deasupra Oceanului Pacific de Est. Cele mai recente avertizări intră în vigoare din 16 ianuarie și vor rămâne active până pe 17 martie 2026.

În documentele emise, FAA menționează că pot exista riscuri pentru aeronave la toate altitudinile, inclusiv în fazele de survol, aprobare și plecare, din cauza activităților militare și a interferențelor posibile cu sistemele de navigație prin satelit.

Avertismentele fac referire la faptul că potențialele activități militare și eventualele perturbări ale semnalelor GPS pot afecta siguranța zborurilor civile, deși NOTAM-urile nu constituie restricții de zbor, ci recomandări de precauție pentru operatorii aerieni.

Emiterea acestor avertizări survine într-un context de tensiuni sporite în regiune, în special după o serie de operațiuni militare și activități ale forțelor armate americane în zona Caraibelor de Sud.

În această perioadă, SUA au desfășurat o prezență militară extinsă în regiune și au efectuat acțiuni împotriva unor ținte considerate de autorități drept implicate în traficul de droguri sau legate de alte activități ilegale, potrivit relatărilor recente.

De asemenea, în ultimele luni au existat rapoarte despre interferențe cu sistemele de navigație prin satelit în zona Americii Latine, ceea ce a determinat FAA să emită anterior avertizări similare pentru spațiul aerian din jurul Venezuelei.

Autoritățile din Mexic au comentat că avertizările emise de FAA sunt doar măsuri de precauție și nu restricționează spațiul aerian mexican sau operarea companiilor aeriene internaționale.

Ele se aplică exclusiv operatorilor aerieni din SUA, iar operațiunile de aviație comercială în Mexic provoacă impacturi minime, conform declarațiilor oficiale.

Companiile aeriene internaționale au fost sfătuite să monitorizeze notificările NOTAM și să ia în considerare recomandările de precauție în planificarea și desfășurarea zborurilor comerciale.

Piloții și operatorii de zbor sunt informați de FAA că aceste recomandări sunt emise în scopul îmbunătățirii siguranței în regiunile menționate, fără a impune restricții obligatorii de zbor.

În decembrie 2025, un avion comercial al companiei JetBlue care se îndrepta către New York a fost nevoit să efectueze manevre de evitare pentru a preveni un posibil incident în aer cu o aeronavă a Forțelor Aeriene ale SUA, în apropierea coastei Venezuelei, după ce transponderul avionului militar nu era activat, potrivit unor relatări ale operatorilor de zbor implicați.

Totodată, în 2025 și în noiembrie 2025, FAA a emis avertizări pentru operațiunile aeriene deasupra Venezuelei, din cauza intensificării activităților militare și a problemelor de securitate raportate în acea zonă.