Peste 200.000 de gospodării din teritorii ucrainene ocupate de Rusia, fără electricitate după un atac militar

Peste 200.000 de gospodării din teritorii ucrainene ocupate de Rusia, fără electricitate după un atac militar
Peste 200.000 de gospodării din teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei au rămas fără energie electrică, după un atac al armatei ucrainene, a anunțat duminică ocupația rusă, potrivit AFP.

O mare parte a regiunii Zaporojie a rămas fără electricitate

Evgheni Balițki, care se ocupă de zonele ocupate de Moscova în regiunea ucraineană, a transmis pe Telegram că, în urma unui atac asupra infrastructurii energetice, o mare parte a regiunii Zaporojie a rămas fără electricitate.

„În urma unui atac inamic împotriva infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte a regiunii Zaporojie a fost privată de electircitate”, a scris acesta.

Baliţki a afirmat că, în urma acestui atac, 213.000 de abonați și 386 de localități din regiunea Zaporojie sunt, în prezent, fără electricitate.

Infrastructura energetică, vizată de ambele țări

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea ucraineană Herson, Vladimir Saldo, a anunțat sâmbătă seara că Ucraina a bombardat o substație electrică, întrerupând alimentarea cu energie în 14 orașe și 450 de sate. Ulterior, el a anunțat că alimentarea cu energie electrică a fost reluată după lucrări de reparații de urgență.

Rusia și-a intensificat, la rândul său, în ultimele luni, atacurile masive asupra rețelei electrice ucrainene, provocând întreruperi ample de căldură și electricitate.

Această situație l-a determinat pe Zelenski să declare „starea de urgență” în sectorul energetic și să dispună creșterea importurilor de electricitate. „Situaţia în sectorul energetic rămâne dificilă, dar facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile cât mai rapid”, a declarat, duminică, Zelenski.

Ucraina, atacată cu sute de drone

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 201 drone, dintre care 167 au fost doborâte. Zelenski a declarat că două persoane au fost ucise.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 63 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar atacul a dus la rănirea mai multor persoane, potrivit autorităților locale ruse.

