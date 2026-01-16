Cum privește Moscova criza din Iran. Explicațiile unui analist internațional

Nu este de așteptat ca Rusia să își schimbe poziția oficială față de protestele din Iran și va continua să le prezinte drept rezultatul unor influențe externe, nu al unei mișcări interne autentice. Evaluarea aparține analistului Nicole Grajewski, cercetător asociat la Carnegie Endowment for International Peace, care a vorbit despre opțiunile Kremlinului într-un interviu acordat publicației independente ruse Meduza.

„Aceasta este linia pe care o adoptă aproape de fiecare dată când apar proteste în Iran, așa că nu sunt surprinsă. Este foarte tipic pentru Rusia să facă astfel de acuzații și nu văd de ce ar renunța la ele”, a declarat Grajewski, referindu-se la afirmațiile Ministerului rus de Externe, care a descris protestele drept „incitate artificial” și parte a unei așa-numite „revoluții colorate”.

Potrivit analistei, poziția Moscovei este legată direct de importanța pe care Rusia o acordă supraviețuirii regimului de la Teheran. „Pentru Rusia, menținerea regimului iranian este esențială și nu există motive ca acest calcul să se schimbe fundamental”, a explicat ea.

Grajewski a adăugat că această abordare se înscrie într-o narațiune mai largă promovată constant de Kremlin, care susține că statele occidentale încearcă să provoace schimbări de regim favorabile lor.

În ultimele săptămâni, Iranul s-a confruntat cu proteste antiguvernamentale de amploare, iar autoritățile iraniene au reacționat prin restricționarea accesului la Internet și prin intervenții ale forțelor de securitate.

În acest context, reacția publică a Rusiei a fost limitată la declarații oficiale, fără anunțuri privind un sprijin direct vizibil.

Întrebată dacă Rusia ar putea interveni mai activ în sprijinul Iranului, Nicole Grajewski a subliniat că, în cazul protestelor interne, ajutorul nu este neapărat militar și nici public.

„Acesta este un domeniu în care Rusia poate fi foarte utilă. Sunt convinsă că oferă sprijin în ceea ce privește bruiajul comunicațiilor, inclusiv în raport cu Starlink, și alte măsuri de război electronic”, a afirmat analista.

Ea a precizat că o parte importantă a infrastructurii de control și supraveghere utilizate de autoritățile iraniene are la bază tehnologii rusești, iar Iranul și-a dezvoltat propriul sistem de control al Internetului, inspirat de modelul rusesc.

Acest tip de cooperare are loc, potrivit ei, „mai degrabă în culise”, fără anunțuri oficiale.

Referitor la cooperarea militară dintre cele două state, Grajewski a explicat că Rusia nu mai este la fel de dependentă de Iran ca în anii anteriori.

„Producția de drone este în mare parte internă în Rusia. Modelele actuale au fost modernizate și nu mai sunt identice cu cele furnizate inițial de Iran”, a declarat ea.

Deși unele componente pot proveni în continuare din Iran sau prin rețele ocolitoare ale sancțiunilor, analista a subliniat că Moscova dispune de alternative, inclusiv prin importuri paralele.

În eventualitatea unei schimbări de regim în Iran, Grajewski consideră că Rusia ar putea încerca să se adapteze rapid noii realități.

„Există precedente istorice de relații pragmatice între Moscova și alte conduceri iraniene. Nu este clar că un viitor regim ar fi automat pro-occidental”, a spus ea.

Totodată, analista a arătat că situația din Iran este urmărită atent la Moscova și din perspectiva lecțiilor privind gestionarea protestelor interne.

„Rusia este implicată în special în zona de represiune și control al informației. Acesta este un aspect important al relației actuale”, a concluzionat Grajewski.