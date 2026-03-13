Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne

Primii cartofi noi din acest sezon au apărut deja pe tarabele din piețe. Sunt aduși din Ungaria, iar prețul lor este apropiat sau chiar mai mare decât cel al unui kilogram de carne, potrivit unui post tv.

Primii cartofi noi au apărut deja pe tarabe, însă prețul îi face pe mulți clienți să îi ocolească. La început, etichetele indicau chiar și 55 de lei. Între timp, prețul a scăzut la aproximativ 35 de lei, echivalentul a aproape 10 kilograme de cartofi obișnuiți sau a unui kilogram și jumătate de carne de porc.

Cartofii noi provin din Ungaria, unde producătorii au obținut recolta mai devreme, în solarii. „Trufanda. Aşa e la inceput, ei au aparut mai demult, dar preţurile au fost prea ridicate. 55 de lei kilogramul şi atunci am aşteptat să mai scadă”, a spus un comerciant, potrivit observatornews.ro.

Chiar și la acest preț, unii clienți aleg să îi cumpere. „Ieri, de exemplu, a venit o domnişoară şi a zis că vrea cartofi noi uite aşa mici mici, nu contează. Am zis 'Doamne fereşte' cum să dai aşa mult şi a spus că 'eu vreau din ăia mici că nu iau aşa mulţi”, a povestit un alt comerciant.

Cartofii noi românești urmează să ajungă în curând pe tarabele din piețe. De regulă, apar la începutul primăverii, între martie și începutul lunii aprilie. Momentul exact depinde de vreme și de modul în care s-au dezvoltat culturile producătorilor locali.

Astfel, cartofii noi produși în România ar putea ajunge în piețe cel mai devreme în luna mai.

Pe măsură ce sezonul avansează și apar pe tarabe cartofii noi românești, prețurile ar urma să se stabilizeze. Până atunci, un kilogram de cartofi noi din import costă aproximativ 35 de lei.

Prețul lor ar putea fi la jumătate față de cel al cartofilor aduși din Ungaria. „Cei româneşti cred că o să fie în jur de 15-20 de lei”, a explicat un comerciant.