Gazele se scumpesc de la 1 aprilie. Clienții se vor confrunta cu facturi mai mari

Unul dintre principalii furnizori de gaze naturale din România, PPC Energie, a transmis clienților săi din București că prețurile ar putea crește semnificativ începând cu 1 aprilie, dacă nu intervine o modificare legislativă. Compania, parte a grupului grec PPC, deține a treia cea mai mare cotă de piață la nivel național.

Conform notificărilor oficiale, în lipsa unei prelungiri sau înlocuiri a schemei de plafonare, costul final al gazelor ar putea ajunge la 0,39 lei/kWh, comparativ cu plafonul actual de 0,31 lei/kWh, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 26%.

Noul tarif ar urma să fie aplicat până pe 17 iunie 2026, însă compania subliniază că orice modificare legislativă privind prețul final pentru populație va fi implementată conform cadrului legal actualizat.

Datele oficiale arată că, în toamna trecută, PPC Energie avea o cotă de 15,81% din piața totală de furnizare a gazelor către clienți finali și 5,86% pe segmentul casnic. În prezent, ofertele pentru consumatorii casnici din București, cu livrare după 1 aprilie 2026, variază între 0,304 lei/kWh și 0,41 lei/kWh, conform comparatorului publicat de ANRE.

În baza Ordinului ANRE nr. 2/2026, furnizorii au obligația de a informa toți clienții că actuala schemă de plafonare expiră la 1 aprilie, urmând ca ulterior să se aplice prețurile contractuale. Între timp, Guvernul a pregătit un proiect de ordonanță de urgență care ar introduce un mecanism de reglementare mai favorabil pentru consumatorii casnici.

Draftul propune ca aceștia să plătească cel mai mic preț dintre cel contractual și cel rezultat dintr-o formulă reglementată pe bază de costuri, iar în anumite situații acesta ar putea fi chiar sub plafonul actual de 0,31 lei/kWh. Documentul prevede, printre altele:

preț angro reglementat de 110 lei/MWh pentru gazele destinate consumului casnic (față de 120 lei/MWh în prezent);

menținerea componentei de furnizare la 15 lei/MWh;

păstrarea limitei pentru includerea dezechilibrelor la maximum 10% din contravaloarea gazelor livrate populației.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că ordinul care obligă furnizorii să trimită notificări ar putea fi abrogat, în cazul în care noua ordonanță va fi adoptată înainte de expirarea schemei de plafonare.

Notificările transmise consumatorilor au atras critici din partea Asociației Energia Inteligentă (AEI). Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, susține că aceste informări ar putea genera costuri de până la 6 milioane de euro pentru furnizori, bani care, indirect, se vor regăsi în prețul plătit de clienți. Cheltuielile includ tipărirea și expedierea notificărilor, administrarea bazelor de date și alte costuri operaționale.

AEI atrage atenția asupra lipsei de coordonare între Guvern, Parlament și ANRE, ceea ce a dus la emiterea unui ordin legal, dar insuficient corelat cu evoluțiile legislative ulterioare.

În lipsa unei intervenții legislative, furnizorii ar putea aplica prețurile contractuale, multe dintre acestea depășind plafonul actual de 0,31 lei/kWh. Totuși, adoptarea la timp a noii ordonanțe ar putea oferi un mecanism tranzitoriu, menit să limiteze șocurile de preț și să reducă riscul de sărăcie energetică în rândul populației.