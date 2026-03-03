Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj

Piețele europene au înregistrat pierderi semnificative luni, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Sectorul turismului a fost cel mai afectat, în timp ce prețul petrolului a urcat la maxime ale ultimului an, relatează CNBC.

Luni, principalele burse europene au încheiat ședința în scădere, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut aproape 1,7%, înregistrând cel mai amplu declin al zilei.

Toate piețele majore din regiune au fost afectate de aversiunea față de risc, declanșată de atacurile lansate în weekend de SUA și Israel asupra Iranului.

În contrast cu trendul general, acțiunile exportatorilor norvegieni de petrol și gaze au urcat semnificativ. Var Energi a crescut cu 6%, iar Equinor cu 8%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Investitorii au urmărit cu atenție evoluția prețului petrolului, care a continuat să urce, Brent atingând un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni, cu o creștere de aproape 6%. Temerea principală rămâne o potențială perturbare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Sectorul apărării a înregistrat rezultate divergente. Producătorul britanic BAE Systems a urcat cu 6%, în timp ce grupul italian Leonardo a câștigat aproape 3%. Renk, companie germană, a crescut cu peste 3%, iar Saab din Suedia a scăzut cu 0,5%. Avio, companie aerospațială italiană, a încheiat ziua în scădere cu 1%.

Evoluțiile reflectă ajustarea pieței la perspectivele geopolitice și la cererea potențială de echipamente militare.

Sectorul de travel și turism a fost cel mai afectat de criza geopolitică. Operatorul de croaziere Carnival PLC a scăzut cu 8%, în timp ce International Consolidated Airlines a pierdut peste 5%. Grupurile TUI AG și Lufthansa au înregistrat scăderi de aproape 10%, respectiv 5%.

Perturbările transporturilor aeriene și restricțiile impuse pe anumite rute au accentuat declinul.

Atacurile asupra Iranului au dus la moartea liderului suprem ayatollah Ali Khamenei, iar SUA și Israel au încurajat populația iraniană să profite de moment pentru a răsturna regimul. Iranul a ripostat cu lovituri asupra bazelor americane, iar Comandamentul Central al SUA a raportat moartea a patru militari.

Oficialii americani, inclusiv secretarul pentru Război Pete Hegseth și generalul Dan Caine, au avertizat că operațiunile vor continua și că vor exista pierderi suplimentare.

Luni, acțiunile americane au scăzut semnificativ, iar piețele din Asia-Pacific au înregistrat pierderi, mai ales titlurile companiilor aeriene, afectate de întreruperile de trafic și închiderea aeroporturilor.

Investitorii europeni vor urmări săptămâna aceasta rezultatele financiare ale Bank of Ireland Group, Smith & Nephew și Galp Energia, precum și datele privind vânzările cu amănuntul din Germania și PIB-ul Italiei.