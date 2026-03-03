Economie

Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj

Comentează știrea
Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantajGrafică bani. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Piețele europene au înregistrat pierderi semnificative luni, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Sectorul turismului a fost cel mai afectat, în timp ce prețul petrolului a urcat la maxime ale ultimului an, relatează CNBC.

Piețele europene, în scădere după intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu

Luni, principalele burse europene au încheiat ședința în scădere, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut aproape 1,7%, înregistrând cel mai amplu declin al zilei.

Toate piețele majore din regiune au fost afectate de aversiunea față de risc, declanșată de atacurile lansate în weekend de SUA și Israel asupra Iranului.

Sectorul energetic rămâne printre puținele câștigătoare

În contrast cu trendul general, acțiunile exportatorilor norvegieni de petrol și gaze au urcat semnificativ. Var Energi a crescut cu 6%, iar Equinor cu 8%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Ce nu este permis în apartament fără aprobare. Proprietarii trebuie să ceară acordul vecinilor
Ce nu este permis în apartament fără aprobare. Proprietarii trebuie să ceară acordul vecinilor

Investitorii au urmărit cu atenție evoluția prețului petrolului, care a continuat să urce, Brent atingând un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni, cu o creștere de aproape 6%. Temerea principală rămâne o potențială perturbare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Acțiunile companiilor de apărare au evoluat mixt

Sectorul apărării a înregistrat rezultate divergente. Producătorul britanic BAE Systems a urcat cu 6%, în timp ce grupul italian Leonardo a câștigat aproape 3%. Renk, companie germană, a crescut cu peste 3%, iar Saab din Suedia a scăzut cu 0,5%. Avio, companie aerospațială italiană, a încheiat ziua în scădere cu 1%.

Evoluțiile reflectă ajustarea pieței la perspectivele geopolitice și la cererea potențială de echipamente militare.

grafic

grafic / sursa foto: dreamstime.com

Turismul european înregistrează corecții severe

Sectorul de travel și turism a fost cel mai afectat de criza geopolitică. Operatorul de croaziere Carnival PLC a scăzut cu 8%, în timp ce International Consolidated Airlines a pierdut peste 5%. Grupurile TUI AG și Lufthansa au înregistrat scăderi de aproape 10%, respectiv 5%.

Perturbările transporturilor aeriene și restricțiile impuse pe anumite rute au accentuat declinul.

Tensiunile geopolitice escaladează

Atacurile asupra Iranului au dus la moartea liderului suprem ayatollah Ali Khamenei, iar SUA și Israel au încurajat populația iraniană să profite de moment pentru a răsturna regimul. Iranul a ripostat cu lovituri asupra bazelor americane, iar Comandamentul Central al SUA a raportat moartea a patru militari.

Oficialii americani, inclusiv secretarul pentru Război Pete Hegseth și generalul Dan Caine, au avertizat că operațiunile vor continua și că vor exista pierderi suplimentare.

Piețele globale reflectă tensiunile

Luni, acțiunile americane au scăzut semnificativ, iar piețele din Asia-Pacific au înregistrat pierderi, mai ales titlurile companiilor aeriene, afectate de întreruperile de trafic și închiderea aeroporturilor.

Investitorii europeni vor urmări săptămâna aceasta rezultatele financiare ale Bank of Ireland Group, Smith & Nephew și Galp Energia, precum și datele privind vânzările cu amănuntul din Germania și PIB-ul Italiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:20 - Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vizibilitate scăzută din cauza ceții
08:12 - Anatomia trădării (I). Cum a orchestrat Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, o vastă operațiun...
08:01 - De ce să alegem Waze sau Google Maps. Una dintre aplicații consumă cu până la 30% mai multă baterie
07:55 - Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături
07:49 - Cine este Cristina Chiriac de la DNA Iași, propusă pentru funcția de procuror general al României
07:42 - Un nou val de atacuri asupra Teheranului, anunțat de armata israeliană

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale