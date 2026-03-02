Ce ar însemna blocajul complet al Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global

Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu a crescut temerile privind posibile blocaje prelungite ale comerțului global prin coridoare maritime esențiale, precum Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb, potrivit CNBC.

Giganții transportului de containere au suspendat tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz și au deviat navele pe ruta sudului Africii, după loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului în weekend.

Strâmtoarea Ormuz, aflată între Oman și Iran, reprezintă unul dintre cele mai importante puncte sensibile pentru transportul global de petrol. Potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA, în 2023, prin acest coridor maritim au circulat, în medie, 20,9 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 20% din consumul mondial de lichide petroliere.

Compania daneză Maersk a anunțat că suspendă toate traversările prin Strâmtoarea Ormuz până la noi ordine și a avertizat că serviciile cu escală în porturile din Golful Arabiei vor înregistra întârzieri. Compania a transmis, totodată, că tensiunile din regiune au determinat compania să suspende, până la noi ordine, și viitoarele traversări prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

De asemenea, compania germană Hapag-Lloyd a anunțat că suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, invocând siguranța echipajelor. Grupul francez CMA CGM a transmis că redirecționează către zone de adăpost toate navele aflate în Golf sau care se îndreaptă spre regiune și că oprește traversarea prin Canalul Suez, devierea făcându-se pe la Capul Bunei Speranțe. La rândul său, MSC a dispus ca navele din zonă să se deplaseze spre areale sigure și monitorizează evoluția situației.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată între Cornul Africii și Orientul Mijlociu, leagă Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian. În prima jumătate a anului 2023, prin acest punct strategic a trecut circa 12% din comerțul maritim global cu petrol și 8% din transportul de LNG. În acest context, rutele dintre Orientul Mijlociu și India care aveau ca destinație Mediterana sau coasta de est a SUA sunt deviate prin Capul Bunei Speranțe.

Peter Sand, analist-șef la Xeneta, a declarat că operatorii trebuie să se aștepte la tarife de transport mai mari cât timp conflictul continuă și a subliniat că nu există alternative reale la transportul maritim.

Chiar și o blocare temporară a petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz poate duce la creșterea prețurilor globale la energie, la majorarea costurilor de transport și la întârzieri semnificative în aprovizionare. Totodată, strâmtoarea are un rol esențial și pentru transportul containerizat, iar porturi precum Jebel Ali și Khor Fakkan funcționează ca hub-uri majore de transbordare.

Amrita Sen, fondatoarea Energy Aspects, a declarat că evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz reprezintă miza centrală. Ea a estimat că, anul trecut, aproximativ 15 milioane de barili de petrol și 80 de milioane de tone de LNG au tranzitat această rută.

Sen consideră că este puțin probabil ca Iranul să blocheze complet strâmtoarea, întrucât SUA ar putea contracara rapid o astfel de acțiune. Totuși, atacurile punctuale asupra petrolierelor pot descuraja operatorii și pot provoca perturbări semnificative în piață, amplificând prudența și volatilitatea.