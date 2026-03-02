Zeci de zboruri, anulate din cauza situației din Orientul Mijlociu. Lista completă

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, începând de luni, 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate. Printre acestea se numără curse către Tel Aviv, Dubai, Doha, Ras-Al-Khaimah, Cairo și Aman.

La Aeroportul Internațional Henri Coandă, anunțul vizează 17 plecări și 18 sosiri, afectând companii precum Anima Wings, El Al, FlyDubai, HiSky, IsrAir, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air.

Reprezentanții CNAB subliniază că vor urmări permanent evoluția situației în cooperare cu autoritățile și operatorii aerieni. De asemenea, aceștia susțin că siguranța pasagerilor și a traficului aerian rămâne o prioritate.

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, provocând explozii în Teheran și în alte orașe, precum Tabriz și Isfahan. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor obiective militare de pe teritoriul Israelului.

Duminică seara, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a primit un număr mare de solicitări de asistență consulară din partea românilor blocați în țările afectate de conflict, cele mai multe fiind din Emiratele Arabe Unite. Până în prezent, au fost repatriați prin Egipt peste 300 de cetățeni români aflați în Israel.

Reprezentantul MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că totalul solicitărilor înregistrate se ridica la 1.066, fără a include însă apelurile din Emiratele Arabe Unite, care sunt de ordinul sutelor și se schimbă constant. Pentru a gestiona afluxul de cereri, numărul angajaților din centrala de urgență a MAE a fost dublat, peste 450 de apeluri fiind înregistrate în mai puțin de 24 de ore.

Cei mai afectați sunt românii din Dubai și Abu Dhabi, pentru care autoritățile locale au garantat că șederea poate continua fără plată pe durata necesară. Cei blocați pe aeroporturi vor beneficia de sprijin din partea companiilor aeriene în ceea ce privește hrana și cazarea.

MAE a anunțat că nu există informații despre români răniți sau morți, însă printre cei surprinși de izbucnirea conflictului se află copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale, care reprezintă prioritatea misiunilor diplomatice. Ţărnea a menționat că, din cauza blocajelor în transport, operațiunile de repatriere – fie prin zboruri comerciale, charter speciale sau aeronave militare – nu pot fi desfășurate momentan. Autoritățile recomandă românilor să se înregistreze la consulate, oferind coordonatele și datele de contact pentru a facilita evacuarea imediat ce situația permite.

În privința repatrierilor imediate, peste 300 de români din Israel au fost transportați terestru în Egipt, urmând să fie aduși în țară cu un zbor special Cairo-București. Traficul aerian spre Egipt nu este afectat de conflict.

Compania TAROM a anunțat că este pregătită să opereze zboruri speciale pentru cetățenii români din zona de conflict, inclusiv pentru grupuri de pelerini blocați în Bethlehem, care se deplasează către Cairo pentru a se îmbarca pe cursa spre București.