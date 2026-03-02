TAROM anunță zboruri speciale pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu

TAROM a anunțat că va opera curse speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Primele zboruri sunt programate din Cairo, după obținerea autorizațiilor necesare din partea autorităților egiptene, conform comunicatului de presă transmis de companie.

Compania a transmis că, în urma aprobării curselor speciale pe ruta Cairo – București, peste 360 de români vor ateriza pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni. Operațiunea este realizată în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte instituții naționale, aflate în contact permanent cu misiunile diplomatice din regiune.

Reprezentanții companiei precizează că echipele TAROM mențin legătura cu grupurile de români aflați în zonă, inclusiv cu pelerinii surprinși la Bethlehem la începutul conflictului, care se deplasează pe cale rutieră către Cairo pentru a putea fi îmbarcați.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, până în prezent au fost înregistrate 1.066 de solicitări de asistență consulară din partea românilor aflați în statele afectate. Numărul nu include situația din Emiratele Arabe Unite, unde solicitările sunt „de ordinul sutelor”, dar fluctuează constant.

Doar în ultimele 24 de ore, autoritățile au primit peste 450 de apeluri, un volum considerat fără precedent. MAE a centralizat situația cetățenilor români astfel:

Israel – 624 de persoane (peste 30 de minori)

Qatar – 159 (19 minori)

Arabia Saudită – 25

Ramala – 46

Kuweit – 8 (șase adulți și doi copii)

Iran – 9

Oman – 90 de turiști

Iordania – 99

În Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de români, cifra exactă fiind în curs de actualizare.

Autoritățile subliniază că operațiunile de aducere în țară sunt complicate de închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune. Potrivit MAE, reluarea zborurilor comerciale, charter sau umanitare va fi posibilă doar după redeschiderea acestuia sau identificarea unor rute sigure.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că, potrivit informațiilor disponibile, cetățenii români aflați în zonele de conflict sunt în siguranță și cazați în condiții protejate.

„Suntem într-un context de anxietate crescută”, a spus Oana Țoiu.

Luni, la ora 9:30, premierul Ilie Bolojan va conduce o ședință la Guvern dedicată situației românilor blocați în zona limitrofă Iranului. La întâlnire vor participa vicepremieri și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor.

Autoritățile le recomandă românilor aflați în regiune să se înregistreze la consulate, să respecte